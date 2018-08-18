так откуда тогда такой перфекционизм в плане выбора жилья?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:50
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:53
investorkiev
наверно потому что для себя и эта покупка на многие года
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:55
zzzzzz
как у сапёра, покупается 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:06
Вспомнил про КГС и залез поковыряться в его отчёте за 2018 год
Нашел, что чистые активы ПрАТ Киевгорстрой 1 594 082 000 грн, а уставный капитал -всего 16 535 000 грн, то есть ЧА больше УК в 96 раз. При этом 25/04/2019 было 2 сделки-покупка и продажа акций КГС, 4 000 шт по номиналу в 0,25 грн ( покупка) и 0,2525 продажа. Меценатство? не думаю. Что -то мутят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:18
та ладно. Средний америкос например меняет жилье раз в 7 лет.
Ну пусть у нас в 2 раза реже. Но тоже получается что раз в 15 лет - вы еще раза 3 точно поменяете.
Зато приобретете что-то, что переживет вас. Это же так здорово - оставить след после себя.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19
Возможно вам нужен компромис не по выше выделенному, а по другим критериям. Дети вырастут, а 3-к квартира в .овноместе останется.
Я не помню, сколько у вас детей (2 или 3) и сколько им лет, возможно, вам стоит смотреть большую двуху в новострое или может 3-к хрущик на Печерске.
Потерпите, пока первого ребенка не отправите в Польшу/Германию/ваш выбор/ учиться, потом так с следующим (но с ним уже будет легче) и вуаля, у вас не 3-к с бешенным коммуналом в ебенях, а небольшая квартира в хорошем месте на двоих - вы и супруга.
Где-то так...
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19
А мне понравились статьи в балансе: "Призовой фонд" и "Резерв на выплату джек-пота". Там, правда, 0 - значит уже все выплатили.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24
еще про КГС
Технологии XXI века в работе КГС
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:56
Страница 49 отчёта:
продано 3547 штук ( Квартир наверное???) на 2 665 059 000 грн
Страница 81, отчёт о финрезультатах
Реализация на 2 793 511 000 грн, себестоимсть проданного 2 550 136 000 грн
Если КМБ каждый год делает и продаёт 300 000 метров, то его себестоимость 2 550 136 000/300 000=8 500 грн/метр. Еще 1000 грн на метре-админрасходы и сбыт
Итог: 9500. Прайсы КГС все помнят?
Ну да, еще 20% НДС...11 400. И при этом скромный миллион долларов прибыли за весь год
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 10 вер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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