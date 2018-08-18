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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16661667166816691670>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:50

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?

наоборот, полный разгильдяй. Ни блокнотов, ни обширной телефонной книги


так откуда тогда такой перфекционизм в плане выбора жилья?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:53

investorkiev
наверно потому что для себя и эта покупка на многие года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:55

zzzzzz
как у сапёра, покупается 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:06

Вспомнил про КГС и залез поковыряться в его отчёте за 2018 год
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/ ... D1%96k.pdf
Нашел, что чистые активы ПрАТ Киевгорстрой 1 594 082 000 грн, а уставный капитал -всего 16 535 000 грн, то есть ЧА больше УК в 96 раз. При этом 25/04/2019 было 2 сделки-покупка и продажа акций КГС, 4 000 шт по номиналу в 0,25 грн ( покупка) и 0,2525 продажа. Меценатство? не думаю. Что -то мутят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:18

  Serg-ik написав:zzzzzz
как у сапёра, покупается 1 раз.


та ладно. Средний америкос например меняет жилье раз в 7 лет.

Ну пусть у нас в 2 раза реже. Но тоже получается что раз в 15 лет - вы еще раза 3 точно поменяете.

Зато приобретете что-то, что переживет вас. Это же так здорово - оставить след после себя.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?

Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.


Возможно вам нужен компромис не по выше выделенному, а по другим критериям. Дети вырастут, а 3-к квартира в .овноместе останется.

Я не помню, сколько у вас детей (2 или 3) и сколько им лет, возможно, вам стоит смотреть большую двуху в новострое или может 3-к хрущик на Печерске.

Потерпите, пока первого ребенка не отправите в Польшу/Германию/ваш выбор/ учиться, потом так с следующим (но с ним уже будет легче) и вуаля, у вас не 3-к с бешенным коммуналом в ебенях, а небольшая квартира в хорошем месте на двоих - вы и супруга.

Где-то так...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19

  Serg-ik написав:Вспомнил про КГС и залез поковыряться в его отчёте за 2018 год
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/ ... D1%96k.pdf
Нашел, что чистые активы ПрАТ Киевгорстрой 1 594 082 000 грн, а уставный капитал -всего 16 535 000 грн, то есть ЧА больше УК в 96 раз. При этом 25/04/2019 было 2 сделки-покупка и продажа акций КГС, 4 000 шт по номиналу в 0,25 грн ( покупка) и 0,2525 продажа. Меценатство? не думаю. Что -то мутят.

А мне понравились статьи в балансе: "Призовой фонд" и "Резерв на выплату джек-пота". Там, правда, 0 - значит уже все выплатили.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24

еще про КГС

Основнi засоби за 2018 рiк зросли на 136,8 мiльйонiв гривень або 53,6% i станом на 31.12.2018 року становили 392 мiльйони гривень.
За 2018 рiк ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" отримао чистого прибутку у розмiрi 27,7 мiлiонiв гривень

Технологии XXI века в работе КГС
В процесi будiвництва будинку з’являються будiвельнi вiдходи. В нашому випадку частину смiття використовується в ходi будiвельно-монтажних робiт як вторинна сировина:
-при заливцi фундаментних конструкцiй,
-вимощення, влаштування дорiжок;
-для використання пiд час осушення дiлянки за допомогою пристрою розгалуженої дренажної системи;
-пiдручний матерiал, щоб засипати ями на дорозi i на пiд’їздах до будiвельного майданчика
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:56

Страница 49 отчёта:
продано 3547 штук ( Квартир наверное???) на 2 665 059 000 грн
Страница 81, отчёт о финрезультатах
Реализация на 2 793 511 000 грн, себестоимсть проданного 2 550 136 000 грн

Если КМБ каждый год делает и продаёт 300 000 метров, то его себестоимость 2 550 136 000/300 000=8 500 грн/метр. Еще 1000 грн на метре-админрасходы и сбыт
Итог: 9500. Прайсы КГС все помнят?
Ну да, еще 20% НДС...11 400. И при этом скромный миллион долларов прибыли за весь год
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 10 вер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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