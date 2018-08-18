Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19

Serg-ik написав: change_pm написав: Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится? Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?

Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество. Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение

Возможно вам нужен компромис не по выше выделенному, а по другим критериям. Дети вырастут, а 3-к квартира в .овноместе останется.Я не помню, сколько у вас детей (2 или 3) и сколько им лет, возможно, вам стоит смотреть большую двуху в новострое или может 3-к хрущик на Печерске.Потерпите, пока первого ребенка не отправите в Польшу/Германию/ваш выбор/ учиться, потом так с следующим (но с ним уже будет легче) и вуаля, у вас не 3-к с бешенным коммуналом в ебенях, а небольшая квартира в хорошем месте на двоих - вы и супруга.Где-то так...