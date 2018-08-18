Додано: Вів 10 вер, 2019 10:01

Serg-ik написав: Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))

Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе

по описанию похоже на меня, но мне Рыбальский не нравится категорично.Серж, может вам другим путем пойти?Я так понимаю что вы ТОП менеджер в какой-то мелкой фирме.Сделайте ход конем - на отложенные деньги выкупите свою фирму-работодателя, или хотя-бы долю в бизнесе.Таким образом деньги будут работать эффективно, вы станете зарабатывать больше - и возможно накопите быстрее на квартиру своей мечты - ведь будете работать не только вы, на вас будут работать капиталы и наемные сотрудники.