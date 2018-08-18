RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1667166816691670>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Смотрите, лучше, за скидками на квартиры.


Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))
Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9608
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:01

  UA написав:Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж :mrgreen:


плюсанул - аналогично)
я тогда на тех же эмоциях взял два нежилых на последних этапах строительства (в разных комплексах, но в практически одной и той же локации ) общим метражом около 300 и потом очень сильно рефлексировал пока все благополучно не закончилось
так шо очень хорошо вас понимаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7058
З нами з: 05.06.16
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:01

  Serg-ik написав:Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))
Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе


по описанию похоже на меня, но мне Рыбальский не нравится категорично.

Серж, может вам другим путем пойти?
Я так понимаю что вы ТОП менеджер в какой-то мелкой фирме.
Сделайте ход конем - на отложенные деньги выкупите свою фирму-работодателя, или хотя-бы долю в бизнесе.

Таким образом деньги будут работать эффективно, вы станете зарабатывать больше - и возможно накопите быстрее на квартиру своей мечты - ведь будете работать не только вы, на вас будут работать капиталы и наемные сотрудники.
investorkiev
 
Повідомлень: 803
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:04

  Serg-ik написав:Страница 49 отчёта:
продано 3547 штук ( Квартир наверное???) на 2 665 059 000 грн
Страница 81, отчёт о финрезультатах
Реализация на 2 793 511 000 грн, себестоимсть проданного 2 550 136 000 грн

Если КМБ каждый год делает и продаёт 300 000 метров, то его себестоимость 2 550 136 000/300 000=8 500 грн/метр. Еще 1000 грн на метре-админрасходы и сбыт
Итог: 9500. Прайсы КГС все помнят?


Тю, и шо вы этим хотели сказать???

Вы же видите, сколько в Киеве дорогих машин и кто большинство их владельцы? Чаще всего никто, и в Польше на сравнимой должности они бы имели максимум Октавию.

Вы хотите изменений? Чтобы за условную 1 тыс баксом за метр, с ремонтом, лифтом экстра класса, мрамором, не выше 5 этажей дом, типа как в Турции? Никогда!!!

То что вашим детям "нечего кушать", никогда не заставит то .ыдло, что у кормушек, поделиться. Только распятие или разшестие.
change_pm
 
Повідомлень: 504
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:выкупите свою фирму-работодателя

есть доли, которые не продаются. Это, как я понимаю, особенность нашей страны и экономик развивающихся стран.
Акции каких застройщиков торгуются на рынке? С удовольствием бы прикупил.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9608
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Смотрите, лучше, за скидками на квартиры.


Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))
Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе

Серж никто не заставляет вас там жить - перепродали бы и купили бы свою уютную вторичку.
airmax78
 
Повідомлень: 31478
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:07

  investorkiev написав:
  airmax78 написав: но тут умерла теща


кто теперь вас заставляет смотреть Интер и Россия24?

Сердце. Мы же одиннарот - этопростополитикинаспоссорили.[/quote]

Плюсану :) К тому же и линия зеленой партии похоже нас туда ведет, так что Макс чувствует все загодя :)

зы. Кто сейчас протупит, в Рашу потом не пустят.
change_pm
 
Повідомлень: 504
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Тю, и шо вы этим хотели сказать???

1 При средней себестоимости 11400 с НДС, Есть скромный прайс на Медовый и Отраду, а есть на Манхеттен и ФК, по 35-40 тыс. Но в итоге видим рентабельность в 1,5%
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9608
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:29

  investorkiev написав:Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.

Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?

курс 35+ был считаные часы
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 43
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:31

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Тю, и шо вы этим хотели сказать???

1 При средней себестоимости 11400 с НДС, Есть скромный прайс на Медовый и Отраду, а есть на Манхеттен и ФК, по 35-40 тыс. Но в итоге видим рентабельность в 1,5%


Манипуляция. Привели среднюю себестоимость и крайние цены разных объектов.

Вы разве не понимаете, что себестоимость Манхеттена и Отрады реально отличается?

Вы надеюсь видели и тот объект и другой, и могли бы сделать такое допушение?
change_pm
 
Повідомлень: 504
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1667166816691670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1623, 1624, 1625
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16247 2561524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 18:02
Хомякоид
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7410
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75957)
10.09.2019 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.