UA написав: Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж



плюсанул - аналогично)

я тогда на тех же эмоциях взял два нежилых на последних этапах строительства (в разных комплексах, но в практически одной и той же локации ) общим метражом около 300 и потом очень сильно рефлексировал пока все благополучно не закончилось

