Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))
Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какие скидки? на недострои? я же никому не верю)))
Рыбальский-это для тех у кого 1 ребёнок с нянькой, два авто в семье и свободный график посещения на работе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:01
плюсанул - аналогично)
я тогда на тех же эмоциях взял два нежилых на последних этапах строительства (в разных комплексах, но в практически одной и той же локации ) общим метражом около 300 и потом очень сильно рефлексировал пока все благополучно не закончилось
так шо очень хорошо вас понимаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:01
по описанию похоже на меня, но мне Рыбальский не нравится категорично.
Серж, может вам другим путем пойти?
Я так понимаю что вы ТОП менеджер в какой-то мелкой фирме.
Сделайте ход конем - на отложенные деньги выкупите свою фирму-работодателя, или хотя-бы долю в бизнесе.
Таким образом деньги будут работать эффективно, вы станете зарабатывать больше - и возможно накопите быстрее на квартиру своей мечты - ведь будете работать не только вы, на вас будут работать капиталы и наемные сотрудники.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:03
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:04
Тю, и шо вы этим хотели сказать???
Вы же видите, сколько в Киеве дорогих машин и кто большинство их владельцы? Чаще всего никто, и в Польше на сравнимой должности они бы имели максимум Октавию.
Вы хотите изменений? Чтобы за условную 1 тыс баксом за метр, с ремонтом, лифтом экстра класса, мрамором, не выше 5 этажей дом, типа как в Турции? Никогда!!!
То что вашим детям "нечего кушать", никогда не заставит то .ыдло, что у кормушек, поделиться. Только распятие или разшестие.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть доли, которые не продаются. Это, как я понимаю, особенность нашей страны и экономик развивающихся стран.
Акции каких застройщиков торгуются на рынке? С удовольствием бы прикупил.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05
Серж никто не заставляет вас там жить - перепродали бы и купили бы свою уютную вторичку.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:07
Сердце. Мы же одиннарот - этопростополитикинаспоссорили.[/quote]
Плюсану К тому же и линия зеленой партии похоже нас туда ведет, так что Макс чувствует все загодя
зы. Кто сейчас протупит, в Рашу потом не пустят.
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1 При средней себестоимости 11400 с НДС, Есть скромный прайс на Медовый и Отраду, а есть на Манхеттен и ФК, по 35-40 тыс. Но в итоге видим рентабельность в 1,5%
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:29
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