Додано: Вів 10 вер, 2019 11:09

Serg-ik написав: Предположим, что в Отраде себестоимость 5000 с НДС Предположим, что в Отраде себестоимость 5000 с НДС

Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.Вы впадаете в какое-то безумие, Серж, держите себя в руках.Я понимаю, что сложно сохранить ясную голову, когда вот тут на форуме тебе говорят, что все понакупали сотни метров недвижимости весной 2015, по цене в 3 раза дешевле чем сейчас - и вы со своей котлетой могли претендовать чуть ли не на самые крутые дома Киева, а сейчас только на бабушатник или бетонный 26 этажный гроб на окраине, но вы и сейчас ничего не покупаете!!!Ждете ракету туземун? Так она вас не порадует.Берите здесь и сейчас, живите здесь и сейчас.Подарите себе тур на Мальдивы после покупки - ремонт уже потом с текущих приходов сделаете.Начинайте жить красиво, не бойтесь! и денежные знаки сами к вам потянутся! Деньги любят успешных!