Ну зачем вы тут такое пишете, здесь на форуме все слили по 35 и купили недвигу Или вы не верите ?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:57
Ну зачем вы тут такое пишете, здесь на форуме все слили по 35 и купили недвигу Или вы не верите ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:03
Хорошо
Предположим, что в Отраде себестоимость 5000 с НДС, а в Манхеттене 17 000. Отраду продают по 15 000. а Манхеттен по 35-40. Итог-официальная рентабельность 1,5%
так понятнее?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:03
че..я верю. я сам слил котлету по 39 и откупали на следующий день по 28 или 29 не помню
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:07
риспект00, математика подсказывает, что с такими результатами ты за 5 лет обогнал бы баффета. ты это, реинвестируй больше, а не на максрояли сливай
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:08
ОМГ... Как миноритарий вы ни дивидендов ни роста стоимости акций никогда не увидите. В итоге все активы перебросят на новое юрлицо, оставят одни долги и вас с вашими акциями.
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:09
Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.
Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.
Вы впадаете в какое-то безумие, Серж, держите себя в руках.
Я понимаю, что сложно сохранить ясную голову, когда вот тут на форуме тебе говорят, что все понакупали сотни метров недвижимости весной 2015, по цене в 3 раза дешевле чем сейчас - и вы со своей котлетой могли претендовать чуть ли не на самые крутые дома Киева, а сейчас только на бабушатник или бетонный 26 этажный гроб на окраине, но вы и сейчас ничего не покупаете!!!
Ждете ракету туземун? Так она вас не порадует.
Берите здесь и сейчас, живите здесь и сейчас.
Подарите себе тур на Мальдивы после покупки - ремонт уже потом с текущих приходов сделаете.
Начинайте жить красиво, не бойтесь! и денежные знаки сами к вам потянутся! Деньги любят успешных!
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:10
кстати по поводу акций и дивидендов:
так шо ситуация с курсом может вскоре измениться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:11
а шо там Интергал на Владимирском - выставил нежилые? По чем?
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:16
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если я впадаю в безумие, а Вы-умный ( или умная-?) поясните, почему себестоимость проданного -около 9500 со всеми админрасходами ( без НДС), рентабельность 1,5%, а средняя цена проданного объекта-около 740 000 грн?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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