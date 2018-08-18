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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16691670167116721673>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:57

  Карем написав:
  investorkiev написав:Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.

Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?

курс 35+ был считаные часы


Ну зачем вы тут такое пишете, здесь на форуме все слили по 35 и купили недвигу :mrgreen: :mrgreen: Или вы не верите ? :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:03

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Тю, и шо вы этим хотели сказать???

1 При средней себестоимости 11400 с НДС, Есть скромный прайс на Медовый и Отраду, а есть на Манхеттен и ФК, по 35-40 тыс. Но в итоге видим рентабельность в 1,5%

Манипуляция. Привели среднюю себестоимость и крайние цены разных объектов.
Вы разве не понимаете, что себестоимость Манхеттена и Отрады реально отличается?

Хорошо
Предположим, что в Отраде себестоимость 5000 с НДС, а в Манхеттене 17 000. Отраду продают по 15 000. а Манхеттен по 35-40. Итог-официальная рентабельность 1,5%
так понятнее?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:03

  zzzzzz написав:
  Карем написав:
  investorkiev написав:Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.

Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?

курс 35+ был считаные часы


Ну зачем вы тут такое пишете, здесь на форуме все слили по 35 и купили недвигу :mrgreen: :mrgreen: Или вы не верите ? :lol:

че..я верю. я сам слил котлету по 39 и откупали на следующий день по 28 или 29 не помню
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:07

  Карем написав:че..я верю. я сам слил котлету по 39 и откупали на следующий день по 28 или 29 не помню


риспект00, математика подсказывает, что с такими результатами ты за 5 лет обогнал бы баффета. ты это, реинвестируй больше, а не на максрояли сливай
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:08

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:выкупите свою фирму-работодателя

Акции каких застройщиков торгуются на рынке? С удовольствием бы прикупил.

ОМГ... Как миноритарий вы ни дивидендов ни роста стоимости акций никогда не увидите. В итоге все активы перебросят на новое юрлицо, оставят одни долги и вас с вашими акциями.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:09

  Serg-ik написав:Предположим, что в Отраде себестоимость 5000 с НДС


Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.

Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.

Вы впадаете в какое-то безумие, Серж, держите себя в руках.

Я понимаю, что сложно сохранить ясную голову, когда вот тут на форуме тебе говорят, что все понакупали сотни метров недвижимости весной 2015, по цене в 3 раза дешевле чем сейчас - и вы со своей котлетой могли претендовать чуть ли не на самые крутые дома Киева, а сейчас только на бабушатник или бетонный 26 этажный гроб на окраине, но вы и сейчас ничего не покупаете!!!

Ждете ракету туземун? Так она вас не порадует.

Берите здесь и сейчас, живите здесь и сейчас.

Подарите себе тур на Мальдивы после покупки - ремонт уже потом с текущих приходов сделаете.

Начинайте жить красиво, не бойтесь! и денежные знаки сами к вам потянутся! Деньги любят успешных!
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кстати по поводу акций и дивидендов:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... 1-mlrd-grn
так шо ситуация с курсом может вскоре измениться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:11

  kingkongovets написав:кстати по поводу акций и дивидендов:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... 1-mlrd-grn
так шо ситуация с курсом может вскоре измениться


а шо там Интергал на Владимирском - выставил нежилые? По чем?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:16

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:выкупите свою фирму-работодателя

есть доли, которые не продаются. Это, как я понимаю, особенность нашей страны и экономик развивающихся стран.
Акции каких застройщиков торгуются на рынке? С удовольствием бы прикупил.

лучше в автоматы проиграй
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.

Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.

Если я впадаю в безумие, а Вы-умный ( или умная-?) поясните, почему себестоимость проданного -около 9500 со всеми админрасходами ( без НДС), рентабельность 1,5%, а средняя цена проданного объекта-около 740 000 грн?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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