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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как миноритарий вы ни дивидендов ни роста стоимости акций никогда не увидите. В итоге все активы перебросят на новое юрлицо, оставят одни долги и вас с вашими акциями.

абсолютно верно. Чужих людей в свой бизнес пускать нельзя, много правды увидят, будет сложно петь песню о растущей себестоимости и , как следствие, растущем ценнике
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:21

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.

Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.

Если я впадаю в безумие, а Вы-умный ( или умная-?) поясните, почему себестоимость проданного -около 9500 со всеми админрасходами ( без НДС), рентабельность 1,5%, а средняя цена проданного объекта-около 740 000 грн?


не на том вы заостряете внимание, о своем кармане надо думать, а не о застройщике
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

риспект, что думаешь, надо брать?

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила еврооблигации Укрзалізниці (УЗ) к обращению в Украине. Соответствующее решение, датированное 5 сентября, опубликовано на сайте регулятора.

Эмитентом еврооблигаций УЗ выступает британская Rail Capital Markets Plc. Они были выпущены 2 июля на сумму $500 млн сроком обращения пять лет и под 8,25% годовых.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как миноритарий вы ни дивидендов ни роста стоимости акций никогда не увидите. В итоге все активы перебросят на новое юрлицо, оставят одни долги и вас с вашими акциями.

абсолютно верно. Чужих людей в свой бизнес пускать нельзя, много правды увидят, будет сложно петь песню о растущей себестоимости и , как следствие, растущем ценнике


Так в фирме где вы работаете вы же не чужой, а многолетний ТОП-менеджер, на которого я уверен завязаны ключевые сотрудники, крупные клиенты, откаты менеджерам, схемы по закупкам, скрутка Ндс, черная касса, и все прочие важные атрибуты любой нормальноработающей компании
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, понятно что рентабельность не 1.5%.

Но так же понятно, что за 5000 грн с НДС вы не построите никакого квадратного метра недвижимости.

Если я впадаю в безумие, а Вы-умный ( или умная-?) поясните, почему себестоимость проданного -около 9500 со всеми админрасходами ( без НДС), рентабельность 1,5%, а средняя цена проданного объекта-около 740 000 грн?


не на том вы заостряете внимание, о своем кармане надо думать, а не о застройщике
Я бачив довідку з жеку що балансова вартість хруща станом на 1989 рік 8.5 рублів.

До колє надприбутки будуть отримувати власники бабушатників здаючи квартири па 10 000 грн на місяць?!!!! Дайош громадянську ікспропріацію!

Зи. А взагалі то сильно вказати реальну,а не плануєте сібістоімость ще не збудованого манхеттена чи міракса з звіту компанії яка будує 100500 об'єктів не володіючи інформацією про стан будівництва і продажі взагалі.



Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 вер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі про одну квартиру на все життя.
Хз як у людей так виходить, адже в 20,30,40 50,60,70 років зовсім різний склад сім'ї та вимоги до площі, розташування, оздоблення, зовсім різний матеріальний стан.
А потім з'являються 700 метрові недобудовані коробки в іпенях....


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:До речі про одну квартиру на все життя.
неправильно понимаете.
Покупаешь и оседаешь на одном месте. Купить вторую вряд ли удасться, разменяться через продажу-сложно и с потерями.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Так в фирме где вы работаете вы же не чужой, а многолетний ТОП-менеджер, на которого я уверен завязаны ключевые сотрудники, крупные клиенты, откаты менеджерам, схемы по закупкам, скрутка Ндс, черная касса, и все прочие важные атрибуты любой нормальноработающей компании

понимаю Ваш "тонкий" троллинг, но это невозможно по причине наличия 100500 причин невозможности ( количество фирм * количество проблем * количество особенностей бизнеса=100500)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:42

  trololo написав:
  Карем написав:че..я верю. я сам слил котлету по 39 и откупали на следующий день по 28 или 29 не помню


риспект00, математика подсказывает, что с такими результатами ты за 5 лет обогнал бы баффета. ты это, реинвестируй больше, а не на максрояли сливай

толку от денег если их не тратить
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:45

  trololo написав:риспект, что думаешь, надо брать?

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила еврооблигации Укрзалізниці (УЗ) к обращению в Украине. Соответствующее решение, датированное 5 сентября, опубликовано на сайте регулятора.

Эмитентом еврооблигаций УЗ выступает британская Rail Capital Markets Plc. Они были выпущены 2 июля на сумму $500 млн сроком обращения пять лет и под 8,25% годовых.


сначала скажите, по чем реально вы их ЗДЕСЬ купите)
потом подумайте как вам их продать и что это вам обойдется
и когда все устроит, то соберите 100к долл на 1 лот
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