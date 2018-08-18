абсолютно верно. Чужих людей в свой бизнес пускать нельзя, много правды увидят, будет сложно петь песню о растущей себестоимости и , как следствие, растущем ценнике
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
абсолютно верно. Чужих людей в свой бизнес пускать нельзя, много правды увидят, будет сложно петь песню о растущей себестоимости и , как следствие, растущем ценнике
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:21
не на том вы заостряете внимание, о своем кармане надо думать, а не о застройщике
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
риспект, что думаешь, надо брать?
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила еврооблигации Укрзалізниці (УЗ) к обращению в Украине. Соответствующее решение, датированное 5 сентября, опубликовано на сайте регулятора.
Эмитентом еврооблигаций УЗ выступает британская Rail Capital Markets Plc. Они были выпущены 2 июля на сумму $500 млн сроком обращения пять лет и под 8,25% годовых.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:28
Так в фирме где вы работаете вы же не чужой, а многолетний ТОП-менеджер, на которого я уверен завязаны ключевые сотрудники, крупные клиенты, откаты менеджерам, схемы по закупкам, скрутка Ндс, черная касса, и все прочие важные атрибуты любой нормальноработающей компании
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я бачив довідку з жеку що балансова вартість хруща станом на 1989 рік 8.5 рублів.
До колє надприбутки будуть отримувати власники бабушатників здаючи квартири па 10 000 грн на місяць?!!!! Дайош громадянську ікспропріацію!
Зи. А взагалі то сильно вказати реальну,а не плануєте сібістоімость ще не збудованого манхеттена чи міракса з звіту компанії яка будує 100500 об'єктів не володіючи інформацією про стан будівництва і продажі взагалі.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 вер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До речі про одну квартиру на все життя.
Хз як у людей так виходить, адже в 20,30,40 50,60,70 років зовсім різний склад сім'ї та вимоги до площі, розташування, оздоблення, зовсім різний матеріальний стан.
А потім з'являються 700 метрові недобудовані коробки в іпенях....
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
неправильно понимаете.
Покупаешь и оседаешь на одном месте. Купить вторую вряд ли удасться, разменяться через продажу-сложно и с потерями.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
понимаю Ваш "тонкий" троллинг, но это невозможно по причине наличия 100500 причин невозможности ( количество фирм * количество проблем * количество особенностей бизнеса=100500)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:42
толку от денег если их не тратить
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:45
сначала скажите, по чем реально вы их ЗДЕСЬ купите)
потом подумайте как вам их продать и что это вам обойдется
и когда все устроит, то соберите 100к долл на 1 лот
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