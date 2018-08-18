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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:15
galadriel написав:
Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.
если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30
Serg-ik написав: galadriel написав:
Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.
если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???
Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.
Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.
хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.
Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:42
galadriel написав: Serg-ik написав: galadriel написав:
Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.
если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???
Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.
Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.
хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.
Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.
Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
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vossmy
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:50
vossmy написав: galadriel написав: Serg-ik написав:
если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???
Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.
Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.
хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.
Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.
Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.
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airmax78
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:06
airmax78 написав:
Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.
По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".
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vossmy
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:09
vossmy написав: airmax78 написав:
Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.
По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".
Ну это грустно. Потенциальные нищие.
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airmax78
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16
vossmy написав:
Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.
Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?
Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:17
Подумалось про "Новий тиждень болю" ( фразочка "Первого")
Вітаю забудовників та девелоперів з новим тижднем болю: 24,84грн/долл
Тримайтеся, бо ви того варті.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:19
galadriel написав:
Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ?
если так думать, то будешь ездить на маршрутке на Министерку, а не на своём авто и в Египет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:19
airmax78 написав:
Ну это грустно. Потенциальные нищие.
vossmy написав: airmax78 написав:
Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.
По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".
Точно как по японцам: `если родители работают, а дети отдыхают - внуки будут просить милостыню`
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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