Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30

Serg-ik написав: galadriel написав: Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти. Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.

если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать??? если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???



Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.



Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.



хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.



