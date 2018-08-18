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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1671167216731674>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.

если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.

если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???


Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.

Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.

хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.

Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:42

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Снимайте себе на здоровье где хотите до самой смерти.

если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???


Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.

Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.

хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.

Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.


Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:50

  vossmy написав:
  galadriel написав:
  Serg-ik написав:если мне "на здоровье", то...неужели Вы собрались умирать???


Конечно собираюсь - лет через 50. Или раньше, как получится. Но речь не обо мне.

Вы же совсем не собираетесь покупать квартиру - иначе не было бы столько сомнений, ожиданий и выдуманных блоков.

хз - ваше дело конечно, но как по мне - своя хата - это хорошо. Снимаются проблемы с неизбежными переездами, поисками новой квартиры, +бабло перенаправляется на более нужные/приятные траты - своё здоровье, развлечения, семью. Со временем затраты будут только возрастать (дети вырастают), потом дети повзрослеют и затраты снова снизятся.

Чёрт его знает - народ, у кого-то есть знакомые, которые лет в 50 всё ещё снимают хату? У меня, например, таких знакомых нету. А у кого есть - интересно было бы узнать детали. Сенкс.


Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.

Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:06

  airmax78 написав:Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.

По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:09

  vossmy написав:
  airmax78 написав:Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.

По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".

Ну это грустно. Потенциальные нищие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16

  vossmy написав:Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.


Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.

Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?

Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:17

Подумалось про "Новий тиждень болю" ( фразочка "Первого")
Вітаю забудовників та девелоперів з новим тижднем болю: 24,84грн/долл
Тримайтеся, бо ви того варті.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ?

если так думать, то будешь ездить на маршрутке на Министерку, а не на своём авто и в Египет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:19

  airmax78 написав:
  vossmy написав:
  airmax78 написав:Норм! Будет что вспомнить. На самом деле, если при таком образе жизни проживание в аренде - это не вынужденная мера, а осознанный выбор, то норм. Другое дело, если накопить не могут и при этом тратят, "шоб как у людей" - . это нездоровая ситуация.

По сути это вынужденная мера. Накопить тоже не могут потому что - "шоб как у людей".

Ну это грустно. Потенциальные нищие.


Точно как по японцам: `если родители работают, а дети отдыхают - внуки будут просить милостыню` :?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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