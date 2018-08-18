Додано: Вів 10 вер, 2019 13:22

airmax78 написав: Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.

Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была. Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.

Матерь богов,уже все виноваты в нерешительности полтосика,уже и покойную тёщу обвинил в том,что она не дала забетонироватьсяА в 12-м году была виновата супруга,которая ждала ребёнка и у Максика были "затуманенные мозги",так что танцор,кто следующий будет виноват в очередном полтосике?Зеля и его курс 24?Это всё в перерывах 100000 постов о модных мопах,кондёрах и прочей лабуде о которой даже на заборах с нецензурщиной стесняются нацарапать?Так и жизнь прошла, почти полтосик уже на календаре,ещё немножко и придётся в пенсионный ходить выбирать банк для выплат.Вот тогда уже точно будет по цимбалам очень многое.А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цыВот такие пироги,так что думаю аренда это новый тренд времени,одни никак не могут решиться выловить очередной полтосик,другие просто живут и не хотят себя обременять многонулевыми кредитами и обязательствами ,машины тоже многим по барабану стали,когда самолёты и скоростные поезда с такси стали всё равно, что смартфон в кармане.А курс 24 это конечно к дорожаю,только не в гривне,а в долларе,вот такой он рынок,жёсткий и жестокий,как и жизнь,вроде простая,но не прощает ошибок.