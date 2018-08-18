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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:22
airmax78 написав:
Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.
Матерь богов,уже все виноваты в нерешительности полтосика,уже и покойную тёщу обвинил в том,что она не дала забетонироваться
А в 12-м году была виновата супруга,которая ждала ребёнка и у Максика были "затуманенные мозги",так что танцор,кто следующий будет виноват в очередном полтосике?
Зеля и его курс 24?
Это всё в перерывах 100000 постов о модных мопах,кондёрах и прочей лабуде о которой даже на заборах с нецензурщиной стесняются нацарапать?
Так и жизнь прошла, почти полтосик уже на календаре,ещё немножко и придётся в пенсионный ходить выбирать банк для выплат.Вот тогда уже точно будет по цимбалам очень многое.
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы
Вот такие пироги,так что думаю аренда это новый тренд времени,одни никак не могут решиться выловить очередной полтосик,другие просто живут и не хотят себя обременять многонулевыми кредитами и обязательствами ,машины тоже многим по барабану стали,когда самолёты и скоростные поезда с такси стали всё равно, что смартфон в кармане.
А курс 24 это конечно к дорожаю,только не в гривне,а в долларе,вот такой он рынок,жёсткий и жестокий,как и жизнь,вроде простая,но не прощает ошибок.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:23
Serg-ik написав: galadriel написав:
Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ?
если так думать, то будешь ездить на маршрутке на Министерку, а не на своём авто и в Египет.
Да, иногда свою корону надо уметь откладывать на полку до лучших времён.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:24
galadriel написав: vossmy написав:
Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.
Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?
Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?
Моцарт тоже снимал квартиру до самой смерти. Тоже, правда, старался вести жизнь "шоб как у людей" и много в карты проигрывал. Кстати, видок из последней его квартиры был, прямо скажем, не очень. Но для съемной квартиры это нормально.
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airmax78
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:27
somilitark написав: airmax78 написав:
Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.
Матерь богов,уже все виноваты в нерешительности полтосика,уже и покойную тёщу обвинил в том,что она не дала забетонироваться
А в 12-м году была виновата супруга,которая ждала ребёнка и у Максика были "затуманенные мозги",так что танцор,кто следующий будет виноват в очередном полтосике?
Зеля и его курс 24?
Это всё в перерывах 100000 постов о модных мопах,кондёрах и прочей лабуде о которой даже на заборах с нецензурщиной стесняются нацарапать?
Так и жизнь прошла, почти полтосик уже на календаре,ещё немножко и придётся в пенсионный ходить выбирать банк для выплат.Вот тогда уже точно будет по цимбалам очень многое.
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы
Вот такие пироги,так что думаю аренда это новый тренд времени,одни никак не могут решиться выловить очередной полтосик,другие просто живут и не хотят себя обременять многонулевыми кредитами и обязательствами ,машины тоже многим по барабану стали,когда самолёты и скоростные поезда с такси стали всё равно, что смартфон в кармане.
А курс 24 это конечно к дорожаю,только не в гривне,а в долларе,вот такой он рынок,жёсткий и жестокий,как и жизнь,вроде простая,но не прощает ошибок.
Не, ну а как? Что мне, себя что ли обвинять?
Я все правильно делал! Просто не повезло. И теща виновата. И жена.
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airmax78
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:28
Serg-ik написав:
Подумалось про "Новий тиждень болю" ( фразочка "Первого")
Вітаю забудовників та девелоперів з новим тижднем болю: 24,84грн/долл
Тримайтеся, бо ви того варті.
Це біль в першу чергу для розстрочечників, які купують квартири за прайсами в гривнях, а в договорі їм буде зафіксовано 24.84.
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Santehnik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:32
airmax78
уже себя с Моцартом сравнил,к чему я взываю?
к каким моральным устоям и чувствам?
на валютной ветке есть доктор холява,думаю даже он будет бессилен
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:38
somilitark написав:
...
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы
...
Если плывут на своём корабле и за свой счёт - то он прав: "батя не сс цы"
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:39
galadriel написав: vossmy написав:
Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.
Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.
Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?
Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?
Снимают около 15 лет. Суть в том что такие люди есть, и их не так мало как может показаться. Это может быть ваш знакомый, с которым просто мало общались.
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