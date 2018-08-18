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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1671167216731674

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:22

  airmax78 написав:Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.


Матерь богов,уже все виноваты в нерешительности полтосика,уже и покойную тёщу обвинил в том,что она не дала забетонироваться :shock:

А в 12-м году была виновата супруга,которая ждала ребёнка и у Максика были "затуманенные мозги",так что танцор,кто следующий будет виноват в очередном полтосике?
Зеля и его курс 24?
Это всё в перерывах 100000 постов о модных мопах,кондёрах и прочей лабуде о которой даже на заборах с нецензурщиной стесняются нацарапать?
Так и жизнь прошла, почти полтосик уже на календаре,ещё немножко и придётся в пенсионный ходить выбирать банк для выплат.Вот тогда уже точно будет по цимбалам очень многое.
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы :?

Вот такие пироги,так что думаю аренда это новый тренд времени,одни никак не могут решиться выловить очередной полтосик,другие просто живут и не хотят себя обременять многонулевыми кредитами и обязательствами ,машины тоже многим по барабану стали,когда самолёты и скоростные поезда с такси стали всё равно, что смартфон в кармане.
А курс 24 это конечно к дорожаю,только не в гривне,а в долларе,вот такой он рынок,жёсткий и жестокий,как и жизнь,вроде простая,но не прощает ошибок.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:23

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ?

если так думать, то будешь ездить на маршрутке на Министерку, а не на своём авто и в Египет.


Да, иногда свою корону надо уметь откладывать на полку до лучших времён.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:24

  galadriel написав:
  vossmy написав:Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.


Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.

Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?

Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?

Моцарт тоже снимал квартиру до самой смерти. Тоже, правда, старался вести жизнь "шоб как у людей" и много в карты проигрывал. Кстати, видок из последней его квартиры был, прямо скажем, не очень. Но для съемной квартиры это нормально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Серж, не тратьте время на отчетность КГС. Зачем Вам это? Смотрите, лучше, за скидками на квартиры. "Рыбальский" - готовящиеся к сдаче дома осень прошлого года: 27К за метр однушки + рассрочка на год. Почти подписался, но тут умерла теща, пришлось уехать. Вернулся - однушку которую хотел - уже купили.
Сегодня - однушек нет, 32К (уже со скидкой) за метр в двушке. +20% в долляре. А если по ценам Саги - там все 40%. Как раз за полтосик однушка получалась. Рисков на тот момент - +/- 0 (если сравнивать с этапом начала строительства). Вся инфа в свободном доступе была.


Матерь богов,уже все виноваты в нерешительности полтосика,уже и покойную тёщу обвинил в том,что она не дала забетонироваться :shock:

А в 12-м году была виновата супруга,которая ждала ребёнка и у Максика были "затуманенные мозги",так что танцор,кто следующий будет виноват в очередном полтосике?
Зеля и его курс 24?
Это всё в перерывах 100000 постов о модных мопах,кондёрах и прочей лабуде о которой даже на заборах с нецензурщиной стесняются нацарапать?
Так и жизнь прошла, почти полтосик уже на календаре,ещё немножко и придётся в пенсионный ходить выбирать банк для выплат.Вот тогда уже точно будет по цимбалам очень многое.
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы :?

Вот такие пироги,так что думаю аренда это новый тренд времени,одни никак не могут решиться выловить очередной полтосик,другие просто живут и не хотят себя обременять многонулевыми кредитами и обязательствами ,машины тоже многим по барабану стали,когда самолёты и скоростные поезда с такси стали всё равно, что смартфон в кармане.
А курс 24 это конечно к дорожаю,только не в гривне,а в долларе,вот такой он рынок,жёсткий и жестокий,как и жизнь,вроде простая,но не прощает ошибок.

Не, ну а как? Что мне, себя что ли обвинять? :shock: Я все правильно делал! Просто не повезло. И теща виновата. И жена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:28

  Serg-ik написав:Подумалось про "Новий тиждень болю" ( фразочка "Первого")
Вітаю забудовників та девелоперів з новим тижднем болю: 24,84грн/долл
Тримайтеся, бо ви того варті.

Це біль в першу чергу для розстрочечників, які купують квартири за прайсами в гривнях, а в договорі їм буде зафіксовано 24.84.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:32

airmax78
уже себя с Моцартом сравнил,к чему я взываю?
к каким моральным устоям и чувствам?
на валютной ветке есть доктор холява,думаю даже он будет бессилен :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:38

  somilitark написав:...
А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы :?
...


Если плывут на своём корабле и за свой счёт - то он прав: "батя не сс цы" 8)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:39

  galadriel написав:
  vossmy написав:Есть такие знакомые. Машины, отдых в египте что б не хуже чем у других.
Сейчас им 50 и 51, ждут рано или поздно наследство.


Значит снимают лет 25-30 - это скорее исключение чем правило.
Интересно, сколько они уже заплатили за аренду + рыликам за все эти годы.

Кстати, если не дождутся наследства и сами слягут ранее (инфаркты/инсульты) ? Что они будут делать в этом случае?

Или если родаки "сбрендят" - продадут свои хоромы и купят неприметную однушку в спальнике?

Снимают около 15 лет. Суть в том что такие люди есть, и их не так мало как может показаться. Это может быть ваш знакомый, с которым просто мало общались.
vossmy
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