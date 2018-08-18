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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1672167316741675

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:15

  somilitark написав:А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы :?


А в чем выражается их життя одним днем, шо они делают кроме этого самого ( :oops: )?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:23

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы :?


А в чем выражается их життя одним днем, шо они делают кроме этого самого ( :oops: )?

Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:24

del
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 10 вер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:26

  sequence написав:есть и другая категория - таких тоже легион.
живут в чигирях, вроде Василькова, жилье свое, каждый день на работу в Киев, "рота подъем" в 5 утра, ужин в 21-00. Зато по несколько раз в год за границей и ни в чем не отказывают.
но такие хоть на пенсии отсидятся дома
хотела уточнить, что входит в понятие «ни в чем себе не отказывать»?
vap
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:32

А что если молодой - значит, умный? Это по-моему не зависит... как наблюдатель со стороны, замечаю что цены растут - за последние два года на интересующие меня объекты (правый берег, до 5 лет) выросли на 30% в среднем. Движение курса просто пугает. С замиранием сердца жду, когда можно будет дёшево купить и много заработать)
vap
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека после обучения на мастерклассе вышла на новый уровень (см описание):
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... d;promoted

А на просмотрах еще поет песни о красивой жизни и танцует танцы.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:56

Сомик приходит на ветку только ради Макса. Это любовь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:05

  trololo написав:Сомик приходит на ветку только ради Макса. Это любовь

Да но Фэйлис трёт только мои посты к Максу,так мне намекают,что бы я очередь не занимал,тут есть свои парочки и почитатели)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:10

  airmax78 написав:Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с)


я абсолютно поддерживаю людей, которые хотят самовыражаться и красиво жить, а корячиться ради покупки своей такой ненужной квартиры не хотят.
Благодаря таким людям могу не работать я, и вести красивую жизнь )))

Кстати, за пару лет активного лендлордства только 1 (один) раз квартиранты сьехали потому что купили свою квартиру.

Формируется каста вечных (или по крайней мере долгосрочных) кормильцев лендлорда.
Одному такому сегодня поднял аренду - на 5%. Он спрашивает - а можно ли повесить на стену какую-то картину, я говорю: нафиг ты тут будешь мне стену портить. И все - вот и удовольствие жить в арендном - гвоздь забить не можешь. С другой стороны, если какая-то бытовая хрень, то можешь не заморачиваться а нагрузить лендлорда или вообще сьехать. Например, только пару раз были сознательные квартиранты, которые в состоянии сами вызвать сантехника если потек кран (дело не в деньгах - оплачиваю сантехника все равно я). Остальные - инфантилы, просто скулят мне в вайбере.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:14

airmax78 кстати, а получается после тещи вам обломилось наследство?

тоесть вы тоже тот самый инфантильный чувак, который свое гнездо обретает только после получения наследства? :mrgreen: :mrgreen:
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