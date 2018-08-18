Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы
А в чем выражается их життя одним днем, шо они делают кроме этого самого ( )?
somilitark написав:А сейчас новое поколение выросло,ему пох. на все нормы,малому 21-й,просто в разумном смысле пох. на квартиры,железяки,нашёл такую же барышню и вместе плывут под одними ветрилами,поговорили,он говорит:живу одним днём,чувствую что так надо делать,без объяснений,всё будет нормально,батя не сс цы
А в чем выражается их життя одним днем, шо они делают кроме этого самого ( )?
Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с)
sequence написав:есть и другая категория - таких тоже легион. живут в чигирях, вроде Василькова, жилье свое, каждый день на работу в Киев, "рота подъем" в 5 утра, ужин в 21-00. Зато по несколько раз в год за границей и ни в чем не отказывают. но такие хоть на пенсии отсидятся дома
хотела уточнить, что входит в понятие «ни в чем себе не отказывать»?
А что если молодой - значит, умный? Это по-моему не зависит... как наблюдатель со стороны, замечаю что цены растут - за последние два года на интересующие меня объекты (правый берег, до 5 лет) выросли на 30% в среднем. Движение курса просто пугает. С замиранием сердца жду, когда можно будет дёшево купить и много заработать)
airmax78 написав:Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с)
я абсолютно поддерживаю людей, которые хотят самовыражаться и красиво жить, а корячиться ради покупки своей такой ненужной квартиры не хотят. Благодаря таким людям могу не работать я, и вести красивую жизнь )))
Кстати, за пару лет активного лендлордства только 1 (один) раз квартиранты сьехали потому что купили свою квартиру.
Формируется каста вечных (или по крайней мере долгосрочных) кормильцев лендлорда. Одному такому сегодня поднял аренду - на 5%. Он спрашивает - а можно ли повесить на стену какую-то картину, я говорю: нафиг ты тут будешь мне стену портить. И все - вот и удовольствие жить в арендном - гвоздь забить не можешь. С другой стороны, если какая-то бытовая хрень, то можешь не заморачиваться а нагрузить лендлорда или вообще сьехать. Например, только пару раз были сознательные квартиранты, которые в состоянии сами вызвать сантехника если потек кран (дело не в деньгах - оплачиваю сантехника все равно я). Остальные - инфантилы, просто скулят мне в вайбере.