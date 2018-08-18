Додано: Вів 10 вер, 2019 15:10

airmax78 написав: Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с) Ищут себя, самовыражаются, познают новое, путешествуют (если есть деньги), уезжают учиться за бугор (если есть мозги). Я согласен, что молодое поколение не зацикливается так сильно на недвиге. И, наверное, правильно делает. Потому что пожилому поколению, просравшему страну и свою пенсию в этой стране, остается рассчитывать только на "Квартиру в Киеве как пенсионный фонд"(с)

я абсолютно поддерживаю людей, которые хотят самовыражаться и красиво жить, а корячиться ради покупки своей такой ненужной квартиры не хотят.Благодаря таким людям могу не работать я, и вести красивую жизнь )))Кстати, за пару лет активного лендлордства только 1 (один) раз квартиранты сьехали потому что купили свою квартиру.Формируется каста вечных (или по крайней мере долгосрочных) кормильцев лендлорда.Одному такому сегодня поднял аренду - на 5%. Он спрашивает - а можно ли повесить на стену какую-то картину, я говорю: нафиг ты тут будешь мне стену портить. И все - вот и удовольствие жить в арендном - гвоздь забить не можешь. С другой стороны, если какая-то бытовая хрень, то можешь не заморачиваться а нагрузить лендлорда или вообще сьехать. Например, только пару раз были сознательные квартиранты, которые в состоянии сами вызвать сантехника если потек кран (дело не в деньгах - оплачиваю сантехника все равно я). Остальные - инфантилы, просто скулят мне в вайбере.