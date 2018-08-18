А на просмотрах еще поет песни о красивой жизни и танцует танцы.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека после обучения на мастерклассе вышла на новый уровень (см описание):
А на просмотрах еще поет песни о красивой жизни и танцует танцы.
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:10
я абсолютно поддерживаю людей, которые хотят самовыражаться и красиво жить, а корячиться ради покупки своей такой ненужной квартиры не хотят.
Благодаря таким людям могу не работать я, и вести красивую жизнь )))
Кстати, за пару лет активного лендлордства только 1 (один) раз квартиранты сьехали потому что купили свою квартиру.
Формируется каста вечных (или по крайней мере долгосрочных) кормильцев лендлорда.
Одному такому сегодня поднял аренду - на 5%. Он спрашивает - а можно ли повесить на стену какую-то картину, я говорю: нафиг ты тут будешь мне стену портить. И все - вот и удовольствие жить в арендном - гвоздь забить не можешь. С другой стороны, если какая-то бытовая хрень, то можешь не заморачиваться а нагрузить лендлорда или вообще сьехать. Например, только пару раз были сознательные квартиранты, которые в состоянии сами вызвать сантехника если потек кран (дело не в деньгах - оплачиваю сантехника все равно я). Остальные - инфантилы, просто скулят мне в вайбере.
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:14
airmax78 кстати, а получается после тещи вам обломилось наследство?
тоесть вы тоже тот самый инфантильный чувак, который свое гнездо обретает только после получения наследства?
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
могу сказать, что за 4 последних месяца кое-где отросли на 15-20%. Я так понимаю, в надежде на депутатов-переселенцев и их свиту
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:28
а представьте что ЗЕ раскрутит маховик экономического роста и курс станет.. ну не 8, уто уже через чур, ну пусть 12грн/дол. Не сразу, постепенно, укрепляясь по 2-3 гривны в квартал... плюс Трамп ослабит долар в торговой войне...
и Серж с не сильно толстой катлетой будет очень расстроен.... в жизни все может быть..
как тут сказали - жизнь хоть и простая, но ошибок не прощает...
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека, я своим даю добро - но вешать только на 3м двусторонний скотч
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:22
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