Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:57
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"
Новый хит сезона?
кто что скажет, какие мысли?
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
|