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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1673167416751676>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:57

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?

Буде дешевіть!!!!

Зи 13 тисяч переглядів....




Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"


Новый хит сезона?

кто что скажет, какие мысли?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?

Буде дешевіть!!!!

Зи 13 тисяч переглядів....




Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Новый хит сезона?

кто что скажет, какие мысли?

ИМХО на нем люди либо сделают 40-50%, либо застрянут в долгострое. Вероятность долгостроя очень большая, так как этот застройщик без сданых домов, продает начало рытья котлован. Очевидно у них нет бабла и если сейчас они однухи продают как пирожки, то двухи и трехи будут идти туговато. Хватит ли бабла с однух что бы достроить комплекс и главное - решить вопросы с комуникациями? Хз. Ну и сроки они заявили нереальные, там в реале 2023 в лучшем случае будет. У Варшавского+ коробка 10 этажей и они в ОП честно говорят что ключи дадут весной 2022 года, а эти бойко обещают в 1 квартале 2022 года достроить... ну ну)
  Первый написав:Все як люблять форумчани. Чому на беруть?

Зростати в ціні буде якісне житло, а не такий брухт)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:24

Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:35

  Santehnik написав:ИМХО на нем люди либо сделают 40-50%, либо застрянут в долгострое.



думаю в случае успеха будет +80+100%. Самая дешевая однуха сейчас 26 куе. Дома комфорт-класса. Рядом прямо у комплекса планируется выход из метро.
Врядли она будет готовая и при открывшемся метро стоить меньше 50куе.

С остальным согласен. Думаю.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:36

Реформы Зеленского разбились об двери Космолота :mrgreen:

Все игральные салоны продолжают рубить капусту.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:52

  zzzzzz написав:Реформы Зеленского разбились об двери Космолота :mrgreen:

Все игральные салоны продолжают рубить капусту.

рано еще, руки не дошли. Дайте Зе хоть годик, есть намного более важные и приоритетные вопросы. Уверен, дойдет очередь и до салонов.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:04

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Реформы Зеленского разбились об двери Космолота :mrgreen:

Все игральные салоны продолжают рубить капусту.

рано еще, руки не дошли. Дайте Зе хоть годик, есть намного более важные и приоритетные вопросы. Уверен, дойдет очередь и до салонов.


Да без проблем, подумаешь пару десятков миллиардов доходов в бюджет - фигня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:34

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Реформы Зеленского разбились об двери Космолота :mrgreen:

Все игральные салоны продолжают рубить капусту.

рано еще, руки не дошли. Дайте Зе хоть годик, есть намного более важные и приоритетные вопросы. Уверен, дойдет очередь и до салонов.


Да без проблем, подумаешь пару десятков миллиардов доходов в бюджет - фигня.


откуда у вас эти цифры? я не думаю, что там налогов даже на миллиард в год наберется.
investorkiev
 
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