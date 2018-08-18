Додано: Вів 10 вер, 2019 18:22

investorkiev написав: Новый хит сезона?



кто что скажет, какие мысли? Новый хит сезона?кто что скажет, какие мысли?

Первый написав: Все як люблять форумчани. Чому на беруть? Все як люблять форумчани. Чому на беруть?

ИМХО на нем люди либо сделают 40-50%, либо застрянут в долгострое. Вероятность долгостроя очень большая, так как этот застройщик без сданых домов, продает начало рытья котлован. Очевидно у них нет бабла и если сейчас они однухи продают как пирожки, то двухи и трехи будут идти туговато. Хватит ли бабла с однух что бы достроить комплекс и главное - решить вопросы с комуникациями? Хз. Ну и сроки они заявили нереальные, там в реале 2023 в лучшем случае будет. У Варшавского+ коробка 10 этажей и они в ОП честно говорят что ключи дадут весной 2022 года, а эти бойко обещают в 1 квартале 2022 года достроить... ну ну)Зростати в ціні буде якісне житло, а не такий брухт)