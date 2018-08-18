Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:57
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"
Новый хит сезона?
кто что скажет, какие мысли?
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО на нем люди либо сделают 40-50%, либо застрянут в долгострое. Вероятность долгостроя очень большая, так как этот застройщик без сданых домов, продает начало рытья котлован. Очевидно у них нет бабла и если сейчас они однухи продают как пирожки, то двухи и трехи будут идти туговато. Хватит ли бабла с однух что бы достроить комплекс и главное - решить вопросы с комуникациями? Хз. Ну и сроки они заявили нереальные, там в реале 2023 в лучшем случае будет. У Варшавского+ коробка 10 этажей и они в ОП честно говорят что ключи дадут весной 2022 года, а эти бойко обещают в 1 квартале 2022 года достроить... ну ну)
Зростати в ціні буде якісне житло, а не такий брухт)
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:24
Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію
Повний текст читайте тут:
Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:35
думаю в случае успеха будет +80+100%. Самая дешевая однуха сейчас 26 куе. Дома комфорт-класса. Рядом прямо у комплекса планируется выход из метро.
Врядли она будет готовая и при открывшемся метро стоить меньше 50куе.
С остальным согласен. Думаю.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:36
Реформы Зеленского разбились об двери Космолота
Все игральные салоны продолжают рубить капусту.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:52
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:04
Да без проблем, подумаешь пару десятков миллиардов доходов в бюджет - фигня.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:34
откуда у вас эти цифры? я не думаю, что там налогов даже на миллиард в год наберется.
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