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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:39
investorkiev написав:
думаю в случае успеха будет +80+100%. Самая дешевая однуха сейчас 26 куе. Дома комфорт-класса. Рядом прямо у комплекса планируется выход из метро.
Врядли она будет готовая и при открывшемся метро стоить меньше 50куе.
Там 26 только на Луне, по факту минималка около 29к
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