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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:39
investorkiev написав:
думаю в случае успеха будет +80+100%. Самая дешевая однуха сейчас 26 куе. Дома комфорт-класса. Рядом прямо у комплекса планируется выход из метро.
Врядли она будет готовая и при открывшемся метро стоить меньше 50куе.
Там 26 только на Луне, по факту минималка около 29к
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Santehnik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:28
и тишина...все ждут новый айфон. нах та недвига...)))
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:33
В новом айфоне засветили КТ, так шо цена на бетонометры КАНа еще увеличивается))))
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Santehnik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:40
Santehnik написав:В новом айфоне засветили КТ, так шо цена на бетонометры КАНа еще увеличивается))))
Куди їй ще збільшуватися?
Вже й так не ціна, а космос
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48
Первый написав: Прохожий написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть? Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Реформы Зеленского разбились об двери Космолота
Все игральные салоны продолжают рубить капусту.
рано еще, руки не дошли. Дайте Зе хоть годик, есть намного более важные и приоритетные вопросы. Уверен, дойдет очередь и до салонов.
Игральные салоны будут продолжать рубить капусту, лбы будут трещать у холопов, которые будут вынуждены доказывать происхождение своих копеек.
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