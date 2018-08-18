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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48
Первый написав: Прохожий написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть? Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:07
гривна кстати начала дешеветь... даёшь 28,5 к октябрю)
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Оранжевый-хит сезона
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