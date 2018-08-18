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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1673167416751676

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 227
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
73
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48

  Первый написав:
Прохожий написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?

Буде дешевіть!!!!

Зи 13 тисяч переглядів....




Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?


Всім процвітання!

Ориентацию сменили? :lol:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гривна кстати начала дешеветь... даёшь 28,5 к октябрю)
Оранжевый-хит сезона
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