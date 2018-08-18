investorkiev написав:
ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"
Новый хит сезона?
кто что скажет, какие мысли?
А там кроме модного мафа отдела продаж и 50 летнего бетонного забора оставшегося со времен когда там теплицы стояли есть? Там даже пока котлована нет. Вся строительная техника, движуха и раскопки вокруг межевой относятся к строительству метро.
Прохожий написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Борщага, это почти смарт, общая всего 22 кв.м. минус метр балкон который по факту 3.5м, но считаеся с коэфициентом 0.3 Угловая в панельке - значит требует и утепления фасада.
Квартира вынесена до бетона, смотреть надо, может быть там антисанитария была с тараканами или трупная.
Состояние квартиры убитое, вложений требует по полной, а площади кот наплакал и расположение не айс.