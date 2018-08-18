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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48
Первый написав: Прохожий написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть? Всім процвітання!
Ориентацию сменили?
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Vadim V
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:07
гривна кстати начала дешеветь... даёшь 28,5 к октябрю)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 11 вер, 2019 07:55
Vadim V написав: Первый написав:
Прохожий написав:[quote="4744175:Первый"]https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть? Всім процвітання!
Ориентацию сменили?
[/quote]Та наче ні, крові боюся.
Та й гардероб змінювати, а це дорого.
Так що, беремо для життя? Інфраструктура і т.д.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 11 вер, 2019 07:58
investorkiev написав:
ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"
Новый хит сезона?
кто что скажет, какие мысли?
А там кроме модного мафа отдела продаж и 50 летнего бетонного забора оставшегося со времен когда там теплицы стояли есть? Там даже пока котлована нет. Вся строительная техника, движуха и раскопки вокруг межевой относятся к строительству метро.
Прохожий написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html
А хату ще не взяли.
Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!
Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Борщага, это почти смарт, общая всего 22 кв.м. минус метр балкон который по факту 3.5м, но считаеся с коэфициентом 0.3 Угловая в панельке - значит требует и утепления фасада.
Квартира вынесена до бетона, смотреть надо, может быть там антисанитария была с тараканами или трупная.
Состояние квартиры убитое, вложений требует по полной, а площади кот наплакал и расположение не айс.
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v0f41k
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:46
Первый написав:
Та наче ні, крові боюся.
Та й гардероб змінювати, а це дорого.Всім процвітання!
Я про інше , про ваше побажання в якому тепер не має другої частини.
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Vadim V
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:48
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Модератор
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:29
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
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investorkiev
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:37
investorkiev написав:
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
зачем? бери кэш и не парься
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Карем
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:51
Карем написав: investorkiev написав:
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
зачем? бери кэш и не парься
Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.
Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.
Я в чем-то ошибся?
зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...
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change_pm
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:54
investorkiev написав:
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
Мне понравился пункт про кэшбек. Уже готовлю вебинар: "Курс молодого арендатора: как заработать на аренде квартиры".
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airmax78
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