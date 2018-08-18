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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1674167516761677>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 227
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
73
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48

  Первый написав:
Прохожий написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?

Буде дешевіть!!!!

Зи 13 тисяч переглядів....




Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?


Всім процвітання!

Ориентацию сменили? :lol:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гривна кстати начала дешеветь... даёшь 28,5 к октябрю)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vadim V написав:
  Первый написав:
Прохожий написав:[quote="4744175:Первый"]https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?

Буде дешевіть!!!!

Зи 13 тисяч переглядів....




Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???
Поряд школи і садочки. Немає губастих тьолок і ненавистних мопів. Развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка!!!!!
Все як люблять форумчани. Чому на беруть?


Всім процвітання!

Ориентацию сменили? [/quote]Та наче ні, крові боюся.
Та й гардероб змінювати, а це дорого.

Так що, беремо для життя? Інфраструктура і т.д.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:58

  investorkiev написав:ЖК "Dibrova Park" (Диброва Парк), ул. Северо-Сырецкая - "IB Alliance"


Новый хит сезона?

кто что скажет, какие мысли?


А там кроме модного мафа отдела продаж и 50 летнего бетонного забора оставшегося со времен когда там теплицы стояли есть? Там даже пока котлована нет. Вся строительная техника, движуха и раскопки вокруг межевой относятся к строительству метро.

  Прохожий написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-k-pr-t-lesya-kurbasa-10g-IDF8tTt.html

А хату ще не взяли.

Хто писав що розбирають як пиріжки? Га? Заганяли в бітон. Ви де поховалися?
Буде дешевіть!!!!
Зи 13 тисяч переглядів....
Всім процвітання!

Гарна хата нєма питань!
Дє флаймэн з планом оточєня Кийова кавалірками???


Борщага, это почти смарт, общая всего 22 кв.м. минус метр балкон который по факту 3.5м, но считаеся с коэфициентом 0.3 Угловая в панельке - значит требует и утепления фасада.
Квартира вынесена до бетона, смотреть надо, может быть там антисанитария была с тараканами или трупная.
Состояние квартиры убитое, вложений требует по полной, а площади кот наплакал и расположение не айс.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:46

  Первый написав:Та наче ні, крові боюся.
Та й гардероб змінювати, а це дорого.
Всім процвітання!

Я про інше , про ваше побажання в якому тепер не має другої частини. :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:48

Всем добрый день!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:37

  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

зачем? бери кэш и не парься
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:51

  Карем написав:
  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

зачем? бери кэш и не парься


Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.

Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.

Я в чем-то ошибся?

зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:54

  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

Мне понравился пункт про кэшбек. Уже готовлю вебинар: "Курс молодого арендатора: как заработать на аренде квартиры".
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