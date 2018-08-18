|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:57
change_pm написав: Карем написав: investorkiev написав:
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
зачем? бери кэш и не парься
Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.
Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.
Я в чем-то ошибся?
зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...
так чо рісту пздц?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16166
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00
change_pm написав: Карем написав: investorkiev написав:
Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
зачем? бери кэш и не парься
Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.
Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.
Я в чем-то ошибся?
зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...
ты заплатил 40к за путевку, жена заплатила 40к за путевку...и поехал себе спокойно
хотя да, если нет фантазии и ума - то только налоги по полной
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00
investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
Пусть идет в кассу и перечисляет на счет ФОПа. Это будет считаться безналичной оплатой.
Если с карточки, то все равно нужен чек.
Какая то дуристика, имхо.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12768
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3645 раз.
- Подякували: 5323 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16257
|2563352
|
|
|8
|7424
|
|
|455
|183195
|
|