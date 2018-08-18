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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1674167516761677

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 227
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
73
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:57

  change_pm написав:
  Карем написав:
  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

зачем? бери кэш и не парься


Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.

Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.

Я в чем-то ошибся?

зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...

так чо рісту пздц?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

  change_pm написав:
  Карем написав:
  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

зачем? бери кэш и не парься


Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.

Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.

Я в чем-то ошибся?

зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...

ты заплатил 40к за путевку, жена заплатила 40к за путевку...и поехал себе спокойно
хотя да, если нет фантазии и ума - то только налоги по полной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?


Пусть идет в кассу и перечисляет на счет ФОПа. Это будет считаться безналичной оплатой.

Если с карточки, то все равно нужен чек.

Какая то дуристика, имхо.
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