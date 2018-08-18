Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.
Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?
Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?
зачем? бери кэш и не парься
Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.
Поясню: взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога. А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.
Я в чем-то ошибся?
зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...
ты заплатил 40к за путевку, жена заплатила 40к за путевку...и поехал себе спокойно хотя да, если нет фантазии и ума - то только налоги по полной
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Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация. На період дії мораторію забороняється: - Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва; - КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво; - Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.
Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.
Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.
Кто-то нежилой фонд сдаёт, там можно до 300 кв.м сдавать. А проверка, что можно проверить, если человек настолько порядочный, что официально заключил договор и получает по нему деньги ? Это ж не торговля и производство.