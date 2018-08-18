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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16751676167716781679>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

  change_pm написав:
  Карем написав:
  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

зачем? бери кэш и не парься


Если кто не понял, время брать кеш и не париться, стремительно уходит.

Поясню:
взял кеш, заплатил кешем за путевку или еше где более 40 тыс грн, и все налоговая взяла на заметку и на разницу того, что задекларировал как доход и на затраты, наложила 19,5% налога.
А ты потом бегай, судись, доказывай, по итогу все равно заплатишь.

Я в чем-то ошибся?

зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...

ты заплатил 40к за путевку, жена заплатила 40к за путевку...и поехал себе спокойно
хотя да, если нет фантазии и ума - то только налоги по полной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?


Пусть идет в кассу и перечисляет на счет ФОПа. Это будет считаться безналичной оплатой.

Если с карточки, то все равно нужен чек.

Какая то дуристика, имхо.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:29

  change_pm написав:зы. Следите за тем, какие законы Рада принимает...

  Карем написав:ты заплатил 40к за путевку, жена заплатила 40к за путевку...и поехал себе спокойно
хотя да, если нет фантазии и ума - то только налоги по полной :mrgreen:


А идею об обязательном декларировании и о посемейном просто так чтоли мусолят?

зю. Если вдруг фантазия бурная, то могут и соседи стукануть (или арендатор), если им что обломится.
Так что даже с бурной фантазией и умом, все равно смогут поиметь :)

ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:33

  zzzzzz написав:Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:34

  flyman написав:

так чо рісту пздц?[/quote]

Мое имхо, так. А некоторые считают, что сейчас, как евреи наедут и начтут тут легализироваться, что взрывной рост недвиги обеспечен.

зы. Хотя на такой теме можно и заработать. Берешь реально "грязные" деньги и на свой ИНН их амнистируешь за небольшой процент :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:37

  change_pm написав:
ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!


Залишилось тільки обрати країну, де тобі краще бути громадянином!
Бо там сьогодні вже громадянську конфіскацію просувають :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:40

  Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.


Кто-то нежилой фонд сдаёт, там можно до 300 кв.м сдавать.
А проверка, что можно проверить, если человек настолько порядочный, что официально заключил договор и получает по нему деньги ? Это ж не торговля и производство.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:40

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Я вот не понял новые законы про налоги малого бизнеса, которые принимают ЗЕкоманда.

Если например Фоп сдает в аренду квартиру - он должен чтоли теперь иметь кассовый апарат и выдавать чек на каждую оплату аренды?

Тоесть теперь лендлорд с кассой в сумке будет ездить за арендой? И принтером?

Мне понравился пункт про кэшбек. Уже готовлю вебинар: "Курс молодого арендатора: как заработать на аренде квартиры".

Там есть одна юридическая тонкость, при которой арендатору может быть очень больно, если не сделает все с умом.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:49

Рада підтримала законопроєкт покарання за незаконне збагачен

Кстати, новость в тему:
https://tsn.ua/politika/rada-pidtrimala ... 09247.html

Интересно, что же будут делать хапуги, незаконно намутившие на метры или метры недвижимости?
1. Держать / 2. Сливать по чем дадут / 3. Переписывать на бабушку ???

Вот туда рынок недвижимости и пойдет.
Мое, имхо, недвижимость бизнес+ класса росла с 16 года в основном благодаря таким товарищам, так что сейчас возможно падение.
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