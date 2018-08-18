Додано: Сер 11 вер, 2019 12:23

sinus написав: zzzzzz написав: Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію



Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko



Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.

На період дії мораторію забороняється:

- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;

- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;

- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт. Повний текст читайте тут:Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.На період дії мораторію забороняється:- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.



Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни. Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.

А что тут обговаривать?Идет смена генеральных получателей профита от строительства в Киеве.На фоне этого и курсового укрепления гривны появились проблемы у многих строек, что вылилось в падение темпов строительства и в переносы сдачи домов еще на пол-года-год.Если решение будет принято, многие застройщики вздохнут с облегчением, и на все гневные тирады инвесторов будут лишь горестно разводить руками - мы мол не при чем, это все злой мораторий заставляет нас держать ваши деньги в банках и стричь с них проценты. Заодно и цены чутка вверх приподнимутся на новострои, ведь в течение полугода не будет запущено ни одного нового проекта