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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1676167716781679>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:53

  sinus написав:
  change_pm написав:
ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!


Залишилось тільки обрати країну, де тобі краще бути громадянином!
Бо там сьогодні вже громадянську конфіскацію просувають :)


Было бы неплохо, если бы ты сообщил, как будешь амнистировать свою польскую недвижимость в Украине.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:56

  change_pm написав:
  sinus написав:
  change_pm написав:
ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!


Залишилось тільки обрати країну, де тобі краще бути громадянином!
Бо там сьогодні вже громадянську конфіскацію просувають :)


Было бы неплохо, если бы ты сообщил, как будешь амнистировать свою польскую недвижимость в Украине.

Амністія для тих, хто ховав гроші від оподаткування, в мене ж такої проблеми немає, від слова - зовсім.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:56

  change_pm написав:Кстати, новость в тему:
https://tsn.ua/politika/rada-pidtrimala ... 09247.html

Интересно, что же будут делать хапуги, незаконно намутившие на метры или метры недвижимости?
1. Держать / 2. Сливать по чем дадут / 3. Переписывать на бабушку ???


Госчиновники давно декларируют своё имущество, зачем им что-то сливать.
Тем более законы не имеют обратной силы, и будет действовать на новые правонарушения, имхо.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:04

  Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.


ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.

Шо они творят???
#язанихнеголосовал

При этом Беня с довольной мордой сидит и дает вказивкы под запись и презу, и премьеру, и главе Офиса презЕдента
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:09

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.


ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.

Шо они творят???
#язанихнеголосовал



:D Тобто?
Це не новий закон, так вже дуже давно :D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:09

  sinus написав:
  zzzzzz написав:Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:14

  investorkiev написав:
  sinus написав:


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.


А той, хто зараз встиг вийти в кеш, співчуває як першим, так і другим. :D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:14

  sinus написав:
  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.


ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.

Шо они творят???
#язанихнеголосовал



:D Тобто?
Це не новий закон, так вже дуже давно :D


Да, это к вопросу что выгоднее сдавать как физлицо.
Не выгоднее.

Но сейчас налоговые инновации просто пугают.

Мне кажется глава комитета по налогам Гетьманцев просто или страну перепутал, или засланный диверсант, который специально все портит.

ФОПы это самый несчастный представитель бизнеса, его одно спасение было в том, что очень просто администрировать и никто не цеплялся.

Сейчас это хотят переломать, непонятно нахрена. Что-бы нащадкы Гонтаревой держали какого то хр@на курс ниже 25грн??? Чтобы злочинна влада творила что ей вздумается, без всяких обсуждений и подготовки? Чтобы лоббировали интересы пары олигархов???

#язанихнеголосовал
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:23

  sinus написав:
  zzzzzz написав:Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.

А что тут обговаривать?
Идет смена генеральных получателей профита от строительства в Киеве.
На фоне этого и курсового укрепления гривны появились проблемы у многих строек, что вылилось в падение темпов строительства и в переносы сдачи домов еще на пол-года-год.
Если решение будет принято, многие застройщики вздохнут с облегчением, и на все гневные тирады инвесторов будут лишь горестно разводить руками - мы мол не при чем, это все злой мораторий заставляет нас держать ваши деньги в банках и стричь с них проценты. Заодно и цены чутка вверх приподнимутся на новострои, ведь в течение полугода не будет запущено ни одного нового проекта
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:33

  antey1969 написав:А что тут обговаривать?
Идет смена генеральных получателей профита от строительства в Киеве.
На фоне этого и курсового укрепления гривны появились проблемы у многих строек, что вылилось в падение темпов строительства и в переносы сдачи домов еще на пол-года-год.
Если решение будет принято, многие застройщики вздохнут с облегчением, и на все гневные тирады инвесторов будут лишь горестно разводить руками - мы мол не при чем, это все злой мораторий заставляет нас держать ваши деньги в банках и стричь с них проценты. Заодно и цены чутка вверх приподнимутся на новострои, ведь в течение полугода не будет запущено ни одного нового проекта


http://kievvlast.com.ua/text/oleg-majbo ... ne-svalish
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shapo
 
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