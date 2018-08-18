Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.
Посмотрим как будут развиваться события.
Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают. Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
А той, хто зараз встиг вийти в кеш, співчуває як першим, так і другим.
З огляду на спосіб яким зелеботи люблять вистрибувати в кеш, то це ще більша біль:-)
Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация. На період дії мораторію забороняється: - Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва; - КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво; - Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.
Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.
Посмотрим как будут развиваться события.
Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают. Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
change_pm написав: ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!
Залишилось тільки обрати країну, де тобі краще бути громадянином! Бо там сьогодні вже громадянську конфіскацію просувають
Было бы неплохо, если бы ты сообщил, как будешь амнистировать свою польскую недвижимость в Украине.
інакшо шо? Зе отбере?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации . Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"
Насчет моратория на новое строительство - а ничего не поменяется, даже если его введут на него все положат ХХХХ потому-что он противоречит конституции.
Зачем это хочет сделать Кличко ? - Реальная цель проекта - создать основание, чтобы застройщики смогли выгнать под Киевсовет тучи покупателей с требованием принять новый Генплан. Сам мораторий фиктивный и теоретически не способен никак остановить строительство и даже не направлен на остановку незаконных строек. Це маневр для лобіювання нового Генплану, де будуть легалізовані сотні незаконних будівництв. Роблять одні і ті ж люди. Напряму вони цю аферу не протягнуть. А після такого піар ходу як мораторій - легко.
Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и что-то такое. Но что с остальными?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации . Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"
Планку для чнуш за незаконное обогащение уже подняли до 14 млн. "Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає." А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?
zzzzzz написав:Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации . Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"
Планку для чнуш за незаконное обогащение уже подняли до 14 млн. "Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає." А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?
Слуга народа собирается угнетать простой народ. Как такое возможно?