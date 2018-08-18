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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1676167716781679

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sinus написав:
  investorkiev написав:
  sinus написав:


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.


А той, хто зараз встиг вийти в кеш, співчуває як першим, так і другим. :D
З огляду на спосіб яким зелеботи люблять вистрибувати в кеш, то це ще більша біль:-)


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  sinus написав:
  zzzzzz написав:Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
Почалося. Тетріс -20% навіть з резерву зняли!

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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:55

  change_pm написав:
  sinus написав:
  change_pm написав:
ззы. Платить налоги - первая и самая важная обязаность гражданина!


Залишилось тільки обрати країну, де тобі краще бути громадянином!
Бо там сьогодні вже громадянську конфіскацію просувають :)


Было бы неплохо, если бы ты сообщил, как будешь амнистировать свою польскую недвижимость в Украине.

інакшо шо? Зе отбере?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:06

  investorkiev написав:
#язанихнеголосовал

Трибека, фото в футболке на аватар. И то - это просто как акт покаяния. Прощения вам все равно не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:12

  Первый написав:Почалося. Тетріс -20% навіть з резерву зняли!

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Всім процвітання!

Обвал.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:21

Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации .
Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"

Все подробности в статье.
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/10/7225805/
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:29

Насчет моратория на новое строительство - а ничего не поменяется, даже если его введут на него все положат ХХХХ потому-что он противоречит конституции.

Зачем это хочет сделать Кличко ? - Реальная цель проекта - создать основание, чтобы застройщики смогли выгнать под Киевсовет тучи покупателей с требованием принять новый Генплан. Сам мораторий фиктивный и теоретически не способен никак остановить строительство и даже не направлен на остановку незаконных строек.
Це маневр для лобіювання нового Генплану, де будуть легалізовані сотні незаконних будівництв. Роблять одні і ті ж люди. Напряму вони цю аферу не протягнуть. А після такого піар ходу як мораторій - легко.

У Києві налічується понад 150 ризикових об’єктів житлового будівництва
https://www.epravda.com.ua/news/2019/07 ... 4PS-ZB-Tt0


Прошла эпоха бедности, легализируем все назаконные стройки, т.к. бла-бла-бла )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?
Тетрис - обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и что-то такое. Но что с остальными?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:53

  zzzzzz написав:Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации .
Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"

Все подробности в статье.
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/10/7225805/

Планку для чнуш за незаконное обогащение уже подняли до 14 млн.
"Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає."
А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:55

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Насчет нового закона про незаконное обогащение и гражданской конфискации .
Вчера ВР утвердила законопроект за основу. Только там уже подняли планку уголовной ответственности до 14,5 млн.грн. Все что меньше - гражданская конфискация. Но есть одна законодательная загвоздка "зворотна дія закону у часі"

Все подробности в статье.
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/10/7225805/

Планку для чнуш за незаконное обогащение уже подняли до 14 млн.
"Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає."
А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?

Слуга народа собирается угнетать простой народ. Как такое возможно?
airmax78
 
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