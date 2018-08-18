Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.
Посмотрим как будут развиваться события.
Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают. Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
А той, хто зараз встиг вийти в кеш, співчуває як першим, так і другим.
З огляду на спосіб яким зелеботи люблять вистрибувати в кеш, то це ще більша біль:-)
Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация. На період дії мораторію забороняється: - Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва; - КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво; - Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.
Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.
Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.
Посмотрим как будут развиваться события.
Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают. Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
Насчет моратория на новое строительство - а ничего не поменяется, даже если его введут на него все положат ХХХХ потому-что он противоречит конституции.
Зачем это хочет сделать Кличко ? - Реальная цель проекта - создать основание, чтобы застройщики смогли выгнать под Киевсовет тучи покупателей с требованием принять новый Генплан. Сам мораторий фиктивный и теоретически не способен никак остановить строительство и даже не направлен на остановку незаконных строек. Це маневр для лобіювання нового Генплану, де будуть легалізовані сотні незаконних будівництв. Роблять одні і ті ж люди. Напряму вони цю аферу не протягнуть. А після такого піар ходу як мораторій - легко.
Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали.
Что значит "Тетрис обвалился"? В гривнах и долларах можете показать "было-стало"? Объява про минус 20%-это только обёртка. Мы ж не будем полагаться на случай? Размышляем. Тетрис строит КАН. КАН никогда ничего не сливает, будет 5 лет после окончания стройки продавать, но не сольёт. Кто кроме КАНа делает модные МОПы? Я полагаю, что таких немного и можно пересчитать на пальцах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.
Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.
Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.
Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.
Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.
Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.
Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!
Врятли человек, который делает прогнозы на развитие человеческого мышления и социальных процессов, сможет дать прогноз по ценам на недвижимость в Киеве Скорее посоветует сливаться с природой где-то в пригородах и добираться на электричке в столицу)
Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.
ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.
Если человек влезает в 100 метров немного выгодней через ФОПа (не забываем про ЕСВ). Это в Киеве, где высокая стоимость аренды. Если не влезает, то ФОП вообще не вариант, потому что, если он сдает на ЕН, он ничего больше не может сдавать ни как предприниматель, ни как физлицо. Иначе задним числом слетит с ЕН и получит начисления и штрафы.