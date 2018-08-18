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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sinus написав:
  investorkiev написав:
  sinus написав:


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.


А той, хто зараз встиг вийти в кеш, співчуває як першим, так і другим. :D
З огляду на спосіб яким зелеботи люблять вистрибувати в кеш, то це ще більша біль:-)


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  sinus написав:
  zzzzzz написав:Київрада планує ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada- ... 60hoSSV5ko

Мораторий на новое строительство До 31 декабря будет инвентаризация.
На період дії мораторію забороняється:
- Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;
- КМДА та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;
- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.


Дуже дивно, що цю новину тут ніхто не обговорює, в той час, коли це не просто новина, а фактично початок ери перерозподілу ринку нерухомості в Київі, що безпосередньо може так або інакше вплинути на ціни.


Эта новость может так сильно повлиять на рынок КРЖН, что ее даже пока осмыслить сложно.

Посмотрим как будут развиваться события.

Одно точно - впрыгивание в котлованы теперь просто опасно, влет может прийти от какого то совсем непрогнозируемого черного лебедя. Риски просто зашкаливают.
Могу только посочуствовать тем, у кого на руках воздух, а не старый-добрый надежный бетон с уже оформленными документами.
Почалося. Тетріс -20% навіть з резерву зняли!

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:06

  investorkiev написав:
#язанихнеголосовал

Трибека, фото в футболке на аватар. И то - это просто как акт покаяния. Прощения вам все равно не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:12

  Первый написав:Почалося. Тетріс -20% навіть з резерву зняли!

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Всім процвітання!

Обвал.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:29

Насчет моратория на новое строительство - а ничего не поменяется, даже если его введут на него все положат ХХХХ потому-что он противоречит конституции.

Зачем это хочет сделать Кличко ? - Реальная цель проекта - создать основание, чтобы застройщики смогли выгнать под Киевсовет тучи покупателей с требованием принять новый Генплан. Сам мораторий фиктивный и теоретически не способен никак остановить строительство и даже не направлен на остановку незаконных строек.
Це маневр для лобіювання нового Генплану, де будуть легалізовані сотні незаконних будівництв. Роблять одні і ті ж люди. Напряму вони цю аферу не протягнуть. А після такого піар ходу як мораторій - легко.

У Києві налічується понад 150 ризикових об’єктів житлового будівництва
https://www.epravda.com.ua/news/2019/07 ... 4PS-ZB-Tt0


Прошла эпоха бедности, легализируем все назаконные стройки, т.к. бла-бла-бла )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:11

Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?
Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?
Тетрис - уже обвалился - проехали.

Что значит "Тетрис обвалился"? В гривнах и долларах можете показать "было-стало"?
Объява про минус 20%-это только обёртка.
Мы ж не будем полагаться на случай? Размышляем.
Тетрис строит КАН. КАН никогда ничего не сливает, будет 5 лет после окончания стройки продавать, но не сольёт.
Кто кроме КАНа делает модные МОПы? Я полагаю, что таких немного и можно пересчитать на пальцах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:38

  airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?
Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?


15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.

Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.

Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.

Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:56

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?
Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?


15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.

Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.

Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.

Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!


Врятли человек, который делает прогнозы на развитие человеческого мышления и социальных процессов, сможет дать прогноз по ценам на недвижимость в Киеве :lol:
Скорее посоветует сливаться с природой где-то в пригородах и добираться на электричке в столицу)
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:00

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.


ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.

Если человек влезает в 100 метров немного выгодней через ФОПа (не забываем про ЕСВ). Это в Киеве, где высокая стоимость аренды. Если не влезает, то ФОП вообще не вариант, потому что, если он сдает на ЕН, он ничего больше не может сдавать ни как предприниматель, ни как физлицо. Иначе задним числом слетит с ЕН и получит начисления и штрафы.
Vlad442
 
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