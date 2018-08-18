15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!

Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах?Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?

В команде Зеленского происходят удивительные процессы. Люди в общем не зря учились на Западе. Мы еще пару месяцев назад обращали ваше внимание, что все планирование Зеленского укладывается в 12-14 месяцев. Усевшись на министерские посты эти люди обнаружили то же.Программы правительства нет и не планируется.. Цели гонки с законами легко просчитывается. В этих целях их нет. Они статисты для массовки.Они легко просчитали социально-политические последствия законодательной гонки Как минимум трое из них о чем то уже догадались. У них возникли вопросы.

Разъясняем. Через 10-12 месяцев после принятия бюджета всю эту развеселую компанию вместе с Гончаруком и его плазмой вышвырнут из Кабмина под ноги разъяренному электорату, очищая дорого совершенно другому Кабмину. Их объявят виновниками во всем нехорошем что случится, спасая хорошего Вову, который из-за спины Авакова будет гневно их обличать. Если все получится - Вова просидит еще пару лет, а не получится - г-н Аваков обеспечит революционный порядок. . .