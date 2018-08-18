Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???!
Vlad442 написав:Фоп на едином может сдавать не более 100 метров - ради аренды 1-2 квартир держать фоп нет смысла. Фоп без единого никакой выгоды по налогам и шанс нарваться на проверку. Выгодней сдавать как физлицо и добровольно платить налоги.
ФОП платит 5%, а физлицо - 19.5%.
Если человек влезает в 100 метров немного выгодней через ФОПа (не забываем про ЕСВ). Это в Киеве, где высокая стоимость аренды. Если не влезает, то ФОП вообще не вариант, потому что, если он сдает на ЕН, он ничего больше не может сдавать ни как предприниматель, ни как физлицо. Иначе задним числом слетит с ЕН и получит начисления и штрафы.
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.
Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.
Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.
Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!
И что Вы ожидаете от него услышать? Последняя часть второй книги - фантазии на тему искусственного интеллекта и места человека в прекрасном новом мире. У меня есть более достойное применение 12 тысячам гривен.
investorkiev написав:Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???!
Зеленая саранча совсем берега попутала????
Вы разом это зробили. Теперь давайте, плакатик в руки и на Банковую или на Грушевского.
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали.
Что значит "Тетрис обвалился"? В гривнах и долларах можете показать "было-стало"? Объява про минус 20%-это только обёртка. Мы ж не будем полагаться на случай? Размышляем. Тетрис строит КАН. КАН никогда ничего не сливает, будет 5 лет после окончания стройки продавать, но не сольёт. Кто кроме КАНа делает модные МОПы? Я полагаю, что таких немного и можно пересчитать на пальцах
Тетрис обвалился на 20% за один день. Как акции той компании, что недвигу сдавала в Берлине. Теперь метр в трехе в первом доме в Тетрисе на 18м этаже (это как раз то, что они вынуждены были снять с резерва) стоит несчастные 3900 за метр. 410куе за квартиру. Допрыгались элитные строители, что теперь приходится сливаться в 0.
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
15 сентября бизнес школа МИМ приглашает визионера и пророка - еврея-гея Харари. Я читаю сейчас его последнюю книгу, оч интересно.
Билет на мероприятие, чтобы можно было задать ему вопрос после лекции кажется стоит всего 12000грн.
Я сам бы пошел обязательно, но улетаю на неделю из страны.
Сходите вы, задайте вопрос о будующем модных МОПов, и нам расскажите!
В команде Зеленского происходят удивительные процессы. Люди в общем не зря учились на Западе. Мы еще пару месяцев назад обращали ваше внимание, что все планирование Зеленского укладывается в 12-14 месяцев. Усевшись на министерские посты эти люди обнаружили то же.Программы правительства нет и не планируется.. Цели гонки с законами легко просчитывается. В этих целях их нет. Они статисты для массовки.Они легко просчитали социально-политические последствия законодательной гонки Как минимум трое из них о чем то уже догадались. У них возникли вопросы. Разъясняем. Через 10-12 месяцев после принятия бюджета всю эту развеселую компанию вместе с Гончаруком и его плазмой вышвырнут из Кабмина под ноги разъяренному электорату, очищая дорого совершенно другому Кабмину. Их объявят виновниками во всем нехорошем что случится, спасая хорошего Вову, который из-за спины Авакова будет гневно их обличать. Если все получится - Вова просидит еще пару лет, а не получится - г-н Аваков обеспечит революционный порядок. . .
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 вер, 2019 15:31, всього редагувалось 5 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр. Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак. Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s