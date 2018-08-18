Додано: Сер 11 вер, 2019 15:58

airmax78 написав: И что Вы ожидаете от него услышать? Последняя часть второй книги - фантазии на тему искусственного интеллекта и места человека в прекрасном новом мире. И что Вы ожидаете от него услышать? Последняя часть второй книги - фантазии на тему искусственного интеллекта и места человека в прекрасном новом мире.

airmax78 написав: У меня есть более достойное применение 12 тысячам гривен. У меня есть более достойное применение 12 тысячам гривен.

airmax78 написав: Вы разом это зробили. Теперь давайте, плакатик в руки и на Банковую или на Грушевского. Вы разом это зробили. Теперь давайте, плакатик в руки и на Банковую или на Грушевского.

я сейчас читаю 3ю книгу (21 урок для 21 века) - только вышла на русском. Там толково все написано, на ближайшие годы - до 2050 года.Пока прочитал только половину, но уже начинают проглядываться определенные намеки на прогнозы по КРЖН.Макс, вы гоните. Еще когда я впервые прочитал книгу Куосаки "богатый папа, бедный папа" - там был абзац о том, что бедные всегда оставляют чаевые официанту - от которого по сути ничего не зависит, но жлобятся заплатить сверх меры профессионалам в том, что жизненно для них важно - например консультантам, риелторам и т.д.Вы сейчас инвестируете Х00.000$ и жлобитесь потратить 450$ (долю процента) на человека, чей совет возможно перевернет ваше представление о модных МОПах и будет определяющим на следующие 10-20 лет вашей жизни??В шоке вообще от этих инициатив. Главное - зачем??? Какая нужда вот прямо сейчас щимить ФОПов? Сколько денег они принесут в казну? Какая стоимость администрирования этого? Неужели думают что все другие проблемы и вопросы решены? Где анбандлинг Нафтогаза, Привата, ДТЕКа, и других монополистов? Где сборы налогов с Укрнафты (16% всех налоговых долгов страны у этой одной компании)?Свадебный фотограф, который сейчас в ВР понимает, что за каждую фоточку теперь нужно будет каким-то образом напечатать чек?Заезжал только что на рынок (там точка выдачи посылок с Алиэкспресс - нужно было забрать очень крутую зарядку с интеллектуальным управлением на 3 юсб-порта - готовлюсь к покупке нового Айфона). Посмотрел на тех бабок и мужичков, которые продают арбузы, рыбу, возят какие-то тележки. Им кассовый аппарат и принтер (который подключить некуда) - и все, ж.о.п.а. учитывая драконовские штрафы за каждый чих, плюс отченость.ЗАЧЕМ это делать??? Я был на рынках многих европейских стран - Италия, Испания, Греция - очень редко где дают чеки. Так где мы, где они. ШОК, ТРЕПЕТ и НЕПОНИМАНИЕ.