Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр. Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак. Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/
Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
airmax78 написав:Ребята, я получаю на этой ветке совершенно противоположные сигналы. Я в растерянности. Скажите кто-нибудь четко: модные МОПы в центре будут дешеветь или будут дорожать в доллярах? Тетрис - уже обвалился - проехали. Там гостайну раскрыли, подземелья и все такое. Но что с остальными?
Варшавский плюс в прошлый вторник вкинул в продажу дом 13.5. Цена квадрата в 100% оплату максимальная была 21150, у больших метражей - дешевле. Через 2 дня там закончились однокомнатные квартиры. Не центр, мопы среднего уровня, метро есть лишь виртуально)
airmax78 написав:Тетрис обвалился на 20% за один день. Как акции той компании, что недвигу сдавала в Берлине. Теперь метр в трехе в первом доме в Тетрисе на 18м этаже (это как раз то, что они вынуждены были снять с резерва) стоит несчастные 3900 за метр. 410куе за квартиру. Допрыгались элитные строители, что теперь приходится сливаться в 0.
макс, 3900 ты это серьезно?
Меня эта цифра тоже возмутила. Расчет на крупных коррупционеров по расстрельным статьям. Я бы посадил в ОП Тетриса детективов НАБУ.
investorkiev написав:Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???!
airmax78 написав:И что Вы ожидаете от него услышать? Последняя часть второй книги - фантазии на тему искусственного интеллекта и места человека в прекрасном новом мире.
я сейчас читаю 3ю книгу (21 урок для 21 века) - только вышла на русском. Там толково все написано, на ближайшие годы - до 2050 года.
Пока прочитал только половину, но уже начинают проглядываться определенные намеки на прогнозы по КРЖН.
airmax78 написав:У меня есть более достойное применение 12 тысячам гривен.
Макс, вы гоните. Еще когда я впервые прочитал книгу Куосаки "богатый папа, бедный папа" - там был абзац о том, что бедные всегда оставляют чаевые официанту - от которого по сути ничего не зависит, но жлобятся заплатить сверх меры профессионалам в том, что жизненно для них важно - например консультантам, риелторам и т.д.
Вы сейчас инвестируете Х00.000$ и жлобитесь потратить 450$ (долю процента) на человека, чей совет возможно перевернет ваше представление о модных МОПах и будет определяющим на следующие 10-20 лет вашей жизни??
airmax78 написав:Вы разом это зробили. Теперь давайте, плакатик в руки и на Банковую или на Грушевского.
В шоке вообще от этих инициатив. Главное - зачем??? Какая нужда вот прямо сейчас щимить ФОПов? Сколько денег они принесут в казну? Какая стоимость администрирования этого? Неужели думают что все другие проблемы и вопросы решены? Где анбандлинг Нафтогаза, Привата, ДТЕКа, и других монополистов? Где сборы налогов с Укрнафты (16% всех налоговых долгов страны у этой одной компании)?
Свадебный фотограф, который сейчас в ВР понимает, что за каждую фоточку теперь нужно будет каким-то образом напечатать чек?
Заезжал только что на рынок (там точка выдачи посылок с Алиэкспресс - нужно было забрать очень крутую зарядку с интеллектуальным управлением на 3 юсб-порта - готовлюсь к покупке нового Айфона). Посмотрел на тех бабок и мужичков, которые продают арбузы, рыбу, возят какие-то тележки. Им кассовый аппарат и принтер (который подключить некуда) - и все, ж.о.п.а. учитывая драконовские штрафы за каждый чих, плюс отченость.
ЗАЧЕМ это делать??? Я был на рынках многих европейских стран - Италия, Испания, Греция - очень редко где дают чеки. Так где мы, где они. ШОК, ТРЕПЕТ и НЕПОНИМАНИЕ.
investorkiev написав:Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???! Зеленая саранча совсем берега попутала????
В следующем году местные выборы - будем мстить
К тому времени уже будет диктатура и местные выборы ничего не решат.
Santehnik написав:Варшавский плюс в прошлый вторник вкинул в продажу .... Через 2 дня там закончились однокомнатные квартиры.
Это же формальность, для того, чтобы показать, что продажи былии цена была рыночной. Большую часть оформили на своих людей, внеся символический первый взнос. Далее будут торговать этими "фьючерсами" по переуступке за нал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Посмотрел на тех бабок и мужичков, которые продают арбузы, рыбу, возят какие-то тележки. Им кассовый аппарат и принтер (который подключить некуда) - и все, ж.о.п.а. учитывая драконовские штрафы за каждый чих, плюс отченость.
ЗАЧЕМ это делать??? Я был на рынках многих европейских стран - Италия, Испания, Греция - очень редко где дают чеки. Так где мы, где они. ШОК, ТРЕПЕТ и НЕПОНИМАНИЕ.
непонимание от незнания Есть ФОП, которые торгуют на рынке, им кассовые аппараты иметь не надо и не надо в будущем. У них фиксированная сумма налога, которую устанавливают местные советы. Речь о ФОП третьей группы, где оборот 5 млн в год и ставка 5% с оборота , поступившего на счёт. Через таких ФОП в том числе под 5% можно прибыль от продажи первички сливать через услуги риелтора или консультационные услуги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s