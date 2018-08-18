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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.
Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.
Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/

Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Объект наиболее интересный в центре даже при цене 1800 за высокие этажи. Но очень смущает порядок оплаты (плюс ещё и не выгодный курс карманного банка) и подписание предв договора. С учётом стаи чёрных лебедей их сдача до конца года это профанация
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребята, какие покупки?

Однозначный вывод - полный мораторий на любые покупки на КРЖН как минимум на 1 год.

Вы новости вообще читаете?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.

а с законностью сноса рынка , выделения земли и надстройки лишних этажей-уже не вопрос?

Вот везде Вы ищете какие-то оправдания только бы ничего не делать. Понаех поставил знак качества этому комплексу. А он у нас американец и ему виднее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:47

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.
Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.
Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/

Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Объект наиболее интересный в центре даже при цене 1800 за высокие этажи. Но очень смущает порядок оплаты (плюс ещё и не выгодный курс карманного банка) и подписание предв договора. С учётом стаи чёрных лебедей их сдача до конца года это профанация

До конца года 100% не сдадут. Но к концу следующего - должны. Правда, боюсь, цена тогда будет несколько выше, при условии, что сегодняшнее экономическое чудо скоропостижно не окончится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:48

  investorkiev написав:ребята, какие покупки?

Однозначный вывод - полный мораторий на любые покупки на КРЖН как минимум на 1 год.

Вы новости вообще читаете?

А что стряслось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:48

  freeze написав:
investorkiev написав:Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???!

Зеленая саранча совсем берега попутала????


В следующем году местные выборы - будем мстить

Вы уже Пороху отомстили.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:52

  airmax78 написав:Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.

Отличное место, думаю можно заработать +500 на метре после сдачи на маленьких метражах, даже если сейчас вложиться по 1800. Все понравилось кроме схемы оплаты, поэтому не рискнул инвестировать.
sg_comp
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:58

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.
Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.
Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/

Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.

Максик пари на бутылку вискаря.
Я беру 1к в Медовом в начале октября и через год см отрим прогадал я или нет. Метраж, планировку и цену оглашаю сразу.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:58

sg_comp
а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:04

Эпоха зубожиння скинчилась ))))

Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.

Зображення
Живите своим умом!
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  #<1 ... 1679168016811682
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