Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр. Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак. Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/
Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Объект наиболее интересный в центре даже при цене 1800 за высокие этажи. Но очень смущает порядок оплаты (плюс ещё и не выгодный курс карманного банка) и подписание предв договора. С учётом стаи чёрных лебедей их сдача до конца года это профанация
Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр. Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак. Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/
Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Объект наиболее интересный в центре даже при цене 1800 за высокие этажи. Но очень смущает порядок оплаты (плюс ещё и не выгодный курс карманного банка) и подписание предв договора. С учётом стаи чёрных лебедей их сдача до конца года это профанация
До конца года 100% не сдадут. Но к концу следующего - должны. Правда, боюсь, цена тогда будет несколько выше, при условии, что сегодняшнее экономическое чудо скоропостижно не окончится.
investorkiev написав:Как вообще такое может быть, что застройщиков - крупный бизнес - освобождают от уплаты паевого взноса (это почти миллиард в год по Киеву), и при этом начинают щимить нещадно самых маленьких - ФОПов???!
airmax78 написав:Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Отличное место, думаю можно заработать +500 на метре после сдачи на маленьких метражах, даже если сейчас вложиться по 1800. Все понравилось кроме схемы оплаты, поэтому не рискнул инвестировать.
Serg-ik написав:За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр. Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак. Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/
Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.
Максик пари на бутылку вискаря. Я беру 1к в Медовом в начале октября и через год см отрим прогадал я или нет. Метраж, планировку и цену оглашаю сразу.
Население в августе положило в банки 160 млн.долларов. На конец августа на счетах населения была сумма 9,011 млрд долларов ( в долларовом эквиваленте все валюты кроме гривны) Это максимум на уровне конца 2015 года.