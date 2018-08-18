airmax78 написав:

Serg-ik написав: За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.

Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/2/651159/ За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.

Рынок валится стремительным домкратом. Наблюдаю это по Ярославову Граду. Кстати, у кого какие мысли будут? Я был внутри недавно. Ну, что сказать: на 4 с минусом. НО при условии, что входные группы сделают зачетные. Потому что на этажах бедненько, но чистенько. Потолки 3 м - гуд. Лифты, говорят, Арона, но порталы лифтов выглядят как бюджетные Отисы. Очень смутили панорамные окна от пола до потолка... металлопластиковые. Я думал что из металлопластика такие огромные не делают. Насколько они долговечными окажутся - большой вопрос. Зато с кондерами - заморочились: есть и корзины, и выходы под трассы, и дренаж спрятанный в фасаде. Молодцы, достойно подражания. В целом уже смотрится все неплохо. За 1200 метр - супер вариант был, мне кажется. Сегодня, за 1800 - уже вопрос.