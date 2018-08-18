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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1681168216831684>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02

Свежий обзор акций застройщиков столицы:
https://minfin.com.ua/realty/articles/a ... sentyabre/
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:50

Господа, поделитесь мнением.

Какую доходность можно найти на моменте на вторичке под сдачу?

Именно не проект добавленной стоимости (купили/сделали ремонт/сдали), а "в лоб" (купили и сдали как есть).

Что является, по вашему, достаточно хорошим вариантом на сегодня, в процентах в год? Упрощенно, без амортизации/налогов, просто "аренда * 12 / стоимость"
deem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:59

  deem написав:Господа, поделитесь мнением.

Какую доходность можно найти на моменте на вторичке под сдачу?

Именно не проект добавленной стоимости (купили/сделали ремонт/сдали), а "в лоб" (купили и сдали как есть).

Что является, по вашему, достаточно хорошим вариантом на сегодня, в процентах в год? Упрощенно, без амортизации/налогов, просто "аренда * 12 / стоимость"


я бы выбирал квартиры в домах , где маленький долг перед ТЕЦ , газ ,водоканал и адекватным ОСББ .
мало ли как могут психануть коммунальщики .
или что-то произойти с домом
Завтра ТЕЦ откажется греть ваш дом - прощай инвестиция
рухнет крыша - решайте проблему сами
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:07

  deem написав:Господа, поделитесь мнением.

Какую доходность можно найти на моменте на вторичке под сдачу?

Именно не проект добавленной стоимости (купили/сделали ремонт/сдали), а "в лоб" (купили и сдали как есть).

Что является, по вашему, достаточно хорошим вариантом на сегодня, в процентах в год? Упрощенно, без амортизации/налогов, просто "аренда * 12 / стоимость"


10% годовых это очень хорошо, нужно поискать. Скорее со всеми затратами (риелторы, оформление) будет около 9-8%.

На меньшее я бы не советовал идти.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:17

Крайние повости от purgen (для тех, кто помнит кто это)

Скопировал с телеграмм-канала, верить или нет дело ваше. Но если верите, то недвига вообще не вариант :)

1. Якщо, повторюю "ЯКЩО!", зі сторони країн ЄС, конкретно буде оголошено дату призупинення безвізового режиму з Україною, до розвалу України почнеться зворотній відлік... Завжди є крапки-перехрестя, коли варіанти можуть "перескакувати" з одного на інший, так вже було багато разів, я писав про це, тому це як контрольний маяк, який треба озвучувати. У разі такого варіанту, друзі хто максимально на сході - будьте готові. Буде тріщина ще десь на три-чотири частини... МИР!

2. "Ми повернемо заробітчан додому!" - одна з обіцянок команди Зе. Я завжди думав - "А як?" Тепер зрозумів - призупиненням безвізу. Всі залишаться в Україні...

3. Поки якось так... https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/11/7225994/
Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:22

change_pm

На данный момент экономика ЕС нуждается в заробитчанах. Если шарахнет кризис и начнет расти безработица в ЕС - тогда прощай безвиз
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:24

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Варшавский плюс в прошлый вторник вкинул в продажу ....
Через 2 дня там закончились однокомнатные квартиры.

Это же формальность, для того, чтобы показать, что продажи былии цена была рыночной. Большую часть оформили на своих людей, внеся символический первый взнос. Далее будут торговать этими "фьючерсами" по переуступке за нал.

кому показать, последователь основателя теории 2х кошелок и борца с шаромыгами-сиськососателями??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:31

АУ, модератор!!!!

  zzzzzz написав:change_pm

На данный момент экономика ЕС нуждается в заробитчанах. Если шарахнет кризис и начнет расти безработица в ЕС - тогда прощай безвиз

девочки, может вам на политическую ветку???

ГДЕ МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:34

  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:47

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами


Нужно соглашаться - потом стучишь в налоговую и получаешь 100% оплаты назад, согласно закона про «кешбек».
investorkiev
 
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