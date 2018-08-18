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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02
Свежий обзор акций застройщиков столицы:
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:50
Господа, поделитесь мнением.
Какую доходность можно найти на моменте на вторичке под сдачу?
Именно не проект добавленной стоимости (купили/сделали ремонт/сдали), а "в лоб" (купили и сдали как есть).
Что является, по вашему, достаточно хорошим вариантом на сегодня, в процентах в год? Упрощенно, без амортизации/налогов, просто "аренда * 12 / стоимость"
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:59
я бы выбирал квартиры в домах , где маленький долг перед ТЕЦ , газ ,водоканал и адекватным ОСББ .
мало ли как могут психануть коммунальщики .
или что-то произойти с домом
Завтра ТЕЦ откажется греть ваш дом - прощай инвестиция
рухнет крыша - решайте проблему сами
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:07
10% годовых это очень хорошо, нужно поискать. Скорее со всеми затратами (риелторы, оформление) будет около 9-8%.
На меньшее я бы не советовал идти.
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:17
Крайние повости от purgen (для тех, кто помнит кто это)
Скопировал с телеграмм-канала, верить или нет дело ваше. Но если верите, то недвига вообще не вариант
1. Якщо, повторюю "ЯКЩО!", зі сторони країн ЄС, конкретно буде оголошено дату призупинення безвізового режиму з Україною, до розвалу України почнеться зворотній відлік... Завжди є крапки-перехрестя, коли варіанти можуть "перескакувати" з одного на інший, так вже було багато разів, я писав про це, тому це як контрольний маяк, який треба озвучувати. У разі такого варіанту, друзі хто максимально на сході - будьте готові. Буде тріщина ще десь на три-чотири частини... МИР!
2. "Ми повернемо заробітчан додому!" - одна з обіцянок команди Зе. Я завжди думав - "А як?" Тепер зрозумів - призупиненням безвізу. Всі залишаться в Україні...
3. Поки якось так...
Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:22
change_pm
На данный момент экономика ЕС нуждается в заробитчанах. Если шарахнет кризис и начнет расти безработица в ЕС - тогда прощай безвиз
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:24
кому показать, последователь основателя теории 2х кошелок и борца с шаромыгами-сиськососателями???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:31
АУ, модератор!!!!
девочки, может вам на политическую ветку???
ГДЕ МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:34
в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:47
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