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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1681168216831684

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Нафтогазе заявили о возможном срыве отопительного сезона в некоторых микрорайонах столицы.
Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед Нафтогазом ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Речь идет о компаниях Акважитлосервис, Современные муниципальные технологии, Вертон Технолоджи, Элизиум ЖЭО, Энерго Сервис Групп, Эско-Эксперт, Эффективные энергетические системы, Житлокомфорт, Жилье Сервис, Сент София Проперти Менеджмент, Щорса, 32 ЖЕП, предприятие Групповая котельная МВД Украины, ОСМД Победа 131-А и Юрковская 28.
"Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:56

2 серж-ИК, ваш шанс!

Хэппи хауз
"Для родителей двоих детей цена будет зафиксирована до завершения строительства, первый взнос 30%"
https://minfin.com.ua/realty/articles/a ... sentyabre/
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:02

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами


Нужно соглашаться - потом стучишь в налоговую и получаешь 100% оплаты назад, согласно закона про «кешбек».

дарю лайфхак, с вас бутыль вискаря :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10915
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  #<1 ... 1681168216831684
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