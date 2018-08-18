Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Нафтогазе заявили о возможном срыве отопительного сезона в некоторых микрорайонах столицы. Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед Нафтогазом ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза. Речь идет о компаниях Акважитлосервис, Современные муниципальные технологии, Вертон Технолоджи, Элизиум ЖЭО, Энерго Сервис Групп, Эско-Эксперт, Эффективные энергетические системы, Житлокомфорт, Жилье Сервис, Сент София Проперти Менеджмент, Щорса, 32 ЖЕП, предприятие Групповая котельная МВД Украины, ОСМД Победа 131-А и Юрковская 28. "Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.