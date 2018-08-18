investorkiev написав:
Нужно соглашаться - потом стучишь в налоговую и получаешь 100% оплаты назад, согласно закона про «кешбек».
"Дюра лекс – Дюрекс! Что в вольном переводе с латыни – закон суров, ган@оны!"
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Додано: Сер 11 вер, 2019 20:34
Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...
Додано: Сер 11 вер, 2019 21:15
Вангую - снова будет 100500 причин почему нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 11 вер, 2019 21:36
Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, что по поводу пари?
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