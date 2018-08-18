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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1681168216831684

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:34

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами


Нужно соглашаться - потом стучишь в налоговую и получаешь 100% оплаты назад, согласно закона про «кешбек».


"Дюра лекс – Дюрекс! Что в вольном переводе с латыни – закон суров, ган@оны!"
:lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:15

  Прохожий написав:2 серж-ИК, ваш шанс!

Хэппи хауз
"Для родителей двоих детей цена будет зафиксирована до завершения строительства, первый взнос 30%"
https://minfin.com.ua/realty/articles/a ... sentyabre/


Вангую - снова будет 100500 причин почему нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:36

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами

Им стыдно такую огромную цену указывать в договоре. Остатки совести у людей еще есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами

Им стыдно такую огромную цену указывать в договоре. Остатки совести у людей еще есть.
Макс, что по поводу пари?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:50

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:а можно поподробней что не так с схемой оплаты ?

в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами

Им стыдно такую огромную цену указывать в договоре. Остатки совести у людей еще есть.

Я думаю они таким образом помогают избежать возможной конфискации в будущем, вот в чем фишка
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В законопроекте 1031 речь идет уже о превышении стоимости активов законные доходы на 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а это порядка 14,4 млн. То есть, у Зе дали понять, что мелкие взяточники за решеткой - не их цель. Они открывают охоту на более крупную "рыбу".

Именно ценовой порог, за которым для коррупционера наступает уголовная ответственность, стал камнем преткновения в парламенте.

Так, в альтернативных проектах 1031-1 и 1031-2 от "Голоса" эту планку предлагается снизить до 1 тысячи и 3 тысяч необлагаемых минимумов, то есть, сажать уже за незаконно нажитое имущество на 1-3 млн гривен.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:08

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Прохожий написав:в договоре прописывается стоимость порядка 30% от реальной, остальное хотят тупо кешем мертвыми президентами

Им стыдно такую огромную цену указывать в договоре. Остатки совести у людей еще есть.
Макс, что по поводу пари?

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Я боюсь. Вы ясно видите будущее, а у меня все в тумане. Это будет нечестное пари.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 23:05

Компания тестя Насирова возведет 35-этажку в Голосеевском районе Киева

ООО “Стройресурс” Александра Глимбовского (на фото) – тестя скандально известно экс-главы ГФС Романа Насирова – разрешили построить многофункциональный комплекс высотой более 100 метров на ул. Жилянской. Соответствующие градостроительные условия и ограничения (ГУО) компания получила от Департамента градостроительства Киевской горгосадминистрации (КГГА) на основании решения суда. Ранее в КГГА отказали это ГУО выдавать, поскольку намерения застройщика противоречат действующему Генплану. Примечательно, что решением того же Окружного админсуда одной из компаний Глимбовского ранее “позволили” строить в столице паркинг на месте исторического особняка, исключив его из перечня памятников архитектуры.

Как KV стало известно из приказа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА № 910, ООО “Стройресурс” (ТОВ “Будресурс”) (*) были выданы ГУО на строительство многофункционального комплекса по ул. Жилянской, 81 и ул. Семьи Праховых, 5 (Гайдара) в Голосеевском районе Киева.


http://kievvlast.com.ua/project/resourc ... SV8afm.JPG

Посмотрел на карту, там место полная ЖЖЖЖЖЖ....вплотную к другим домам будут строить....
Живите своим умом!
zzzzzz
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