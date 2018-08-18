Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В законопроекте 1031 речь идет уже о превышении стоимости активов законные доходы на 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а это порядка 14,4 млн. То есть, у Зе дали понять, что мелкие взяточники за решеткой - не их цель. Они открывают охоту на более крупную "рыбу".
Именно ценовой порог, за которым для коррупционера наступает уголовная ответственность, стал камнем преткновения в парламенте.
Так, в альтернативных проектах 1031-1 и 1031-2 от "Голоса" эту планку предлагается снизить до 1 тысячи и 3 тысяч необлагаемых минимумов, то есть, сажать уже за незаконно нажитое имущество на 1-3 млн гривен.
Компания тестя Насирова возведет 35-этажку в Голосеевском районе Киева
ООО “Стройресурс” Александра Глимбовского (на фото) – тестя скандально известно экс-главы ГФС Романа Насирова – разрешили построить многофункциональный комплекс высотой более 100 метров на ул. Жилянской. Соответствующие градостроительные условия и ограничения (ГУО) компания получила от Департамента градостроительства Киевской горгосадминистрации (КГГА) на основании решения суда. Ранее в КГГА отказали это ГУО выдавать, поскольку намерения застройщика противоречат действующему Генплану. Примечательно, что решением того же Окружного админсуда одной из компаний Глимбовского ранее “позволили” строить в столице паркинг на месте исторического особняка, исключив его из перечня памятников архитектуры.
Как KV стало известно из приказа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА № 910, ООО “Стройресурс” (ТОВ “Будресурс”) (*) были выданы ГУО на строительство многофункционального комплекса по ул. Жилянской, 81 и ул. Семьи Праховых, 5 (Гайдара) в Голосеевском районе Киева.